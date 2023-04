Zmage pomembne za podobo tenisa

Štiri leta in pol so naokrog, odkar je Tea Starc na domači krovni teniški organizaciji z uradnim nazivom Tenis Slovenija prevzela vodenje marketinga in stikov z javnostjo. Omenjeno obdobje je bilo živahno, seveda pa je najbolj svež spomin na ponos pred dnevi ob uvrstitvi slovenske ženske reprezentance na finalni turnir prestižne svetovne skupine za pokal Billie Jean King. »Dejansko pa je zgodba o uspehu naših deklet daljša, kot je bila v tem prejšnjem tednu na Obali. Dolgo sem spremljala to ekipo, seveda tudi iz zornega kota svojih obveznosti, spoznavala različne plati in razsežnosti športnega uspeha. Predvsem pa v tem zadnjem letu, ko sem bila najprej z ekipo na kvalifikacijskem turnirju v Turčiji, nato novembra od blizu spremljala podvig naših igralk proti Kitajkam in zdaj še proti Romunkam,« ni skrivala dobre volje ob tekmovalnih uspehih.

Tudi za Teo Starc omenjeni finalni turnir predstavlja nov izziv. Ta bo od 7. do 12. novembra letos, prizorišče bo znano v prvi polovici maja. Bi bil ta turnir lahko na Slovenskem? »V tej tekmovalni družbi še nismo bili, zato se moramo najprej spoznati z vsemi podrobnostmi takšnega turnirja na prizorišču. Zdaj pa je cilj privabiti kar največ privržencev na letošnje prizorišče, kjerkoli to pač bo. Videli smo tudi nazadnje v Kopru ali pa pred tem v Velenju, koliko energije prinese Kaji Juvan, Tamari Zidanšek in drugim dekletom podpora s tribun,« je podčrtala Gorenjka, doma na Srednji Beli pri Preddvoru.

Selitev z Obale

Koliko je znašal končni proračun odmevnega dogodka na Obali, še ni znano, ni pa ugank glede zneska za turnir WTA 250, ki ga je Tenis Slovenija s partnerji nazadnje pripravil v Portorožu, proračun dogodka je bil 750.000 evrov. Turnir bo tudi v letošnjem septembru pri nas, ni še znano, če bo z oznako 125 ali 250, jasno je, da ga ne bo več na Obali, saj se je zapletlo glede lastništva teniškega centra Lucija. »Nam je predvsem pomembno, da našim igralkam omogočimo nastop na domačem igrišču. Njim to veliko pomeni, podobi naše zveze prav tako. Ni še uradne odločitve, v katerem mestu bo ta turnir, kjerkoli pa to pač bo, se bomo potrudili za najboljšo izvedbo.«