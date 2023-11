Žiga Jelar bo sam sebi največji tekmec

V Ruki, ki leži dobrih dvajset kilometrov severno od Kuusama, je že vse nared za nordijsko odprtje oziroma začetek sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih in tekih ter nordijski kombinaciji. Oči slovenskih ljubiteljev (zimskih) športov bodo ta konec tedna zagotovo najbolj uprte v skakalce, ki imajo tudi največ možnosti za vidnejše uvrstitve.

Da je Rukatunturi (HS-142), kakor so Finci poimenovali svojo največjo skakalnico, odlično pripravljena in znova dovoljuje zelo dolge skoke, so se lahko predvčerajšnjim na prostem treningu prepričali tudi slovenski reprezentanti, ki so tako opravili prve skoke na snegu v novi sezoni. Robert Hrgota, glavni trener naše moške vrste, je v deželo tisočerih jezer odpeljal Žigo Jelarja, Anžeta Laniška, Timija Zajca ter brata Prevc – Domna in Petra, ki se bodo poskušali prek današnjih kvalifikacij (16.00) uvrstiti na prvo tekmo (jutri od 16.15 naprej). Ob enakem času se bo začela tudi nedeljska preizkušnja.

Slovensko zastopstvo bo imelo v uvodnem ciklusu tekmovanj (do novoletne turneje) le pet skakalcev, v lov na šesto vstopnico, kar je po novih pravilih največ, kolikor jih imajo lahko posamezne države, se bosta med drugimi v celinski pokal podala tudi preostala člana naše reprezentance A, Lovro Kos in Žak Mogel. Zmanjšanje števila kvot je vsekakor precejšen udarec za vse velesile, med katere spada tudi Slovenija.

Brez pritiska ne bi bilo kolajn

»Zaradi internega boja za mesta v slovenski ekipi so pritiski vedno zelo veliki. Na nek način so dobrodošli, čeprav pogosto do zadnjega trenutka ne veš, ali boš potoval zraven ali ne. Če ne bi bili pod takšnim pritiskom, sem prepričan, da tudi ne bi osvojili vseh kolajn, ki smo jih v zadnjih letih. Na svetovnem prvenstvu lahko, denimo, skačejo le štirje. Če si med njimi, si res močan,« Jelarju misli že uhajajo tudi k januarskemu vrhuncu – SP v smučarskih poletih na Kulmu, čeprav je zdaj vendarle povsem osredotočen na uvodne preizkušnje v Ruki.

»Glede na to, da mi je šlo doslej vse po načrtih, bi si želel sezono odpreti z dvema lepima rezultatoma. Ne bom skrival, da si želim za začetek med deseterico, nato pa bi rad stopnjeval formo do novoletne turneje in napadel še preostale lovorike. Kadar mi je v preteklosti steklo, je šlo potem pri meni običajno le še navzgor,« je optimistično razpoložen 26-letni Besničan, ki je – kot pogosto reče – sem sebi največji tekmec.

Z drugimi se noče obremenjevati. »Zelo nerad gledam druge, saj se je že večkrat zgodilo, da je nekdo zelo dobro skakal na treningu, pa se je potem izkazalo, da je pri dresu potegnil asa iz rokava,« je razkril Jelar in nato vendarle zaupal, da je bil s posameznimi skoki na zaključnih pripravah v Planici in Kranju zelo blizu našima najboljšima Zajcu in Lanišku, znal pa ju je – kot je pripomnil – tudi preskočiti.