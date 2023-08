Že prvi dan dirke velik kiks organizatorjev, glasne kritike kolesarjev

Ekipa Jumbo-Visme, katere člana sta tudi slovenska asa Primož Roglič in Jan Tratnik, je uvodno etapo kolesarske dirke po Španiji po težavah na spolzkem cestišču končala na enajstem mestu. Ekipno vožnjo na čas v Barceloni (14,8 km) je sicer dobila zasedba DSM-firmenicha tik pred Movistarjem.

Ekipa DSM-firmenicha je na progo krenila kot druga in imela na začetku še nekoliko boljše pogoje ter vidljivost. Ciljno črto je prečkala s časom 17:30 in s tem za vsega pol sekunde prehitela domačo ekipo Movistarja, ki pa je ohranila isti čas.

Rumeno majico bo v nedeljo nosil Italijan Lorenzo Milesi, sicer svetovni prvak v vožnji na čas med mlajšimi člani, ki je ciljno črto prečkal kot prvi v ekipi DSM-firmenicha.

Tretja je bila ekipa EF Education-EasyPost s šestimi sekundami zaostanka. Toliko sta zaostali tudi ekipi Soudal-Quick Step z lanskim zmagovalcem, Belgijcem Remcom Evenepoelom ter Groupama-FDJ.

V deževni Barceloni so imele številne ekipe težave s spolzkim cestiščem in temo, veliko je bilo tudi padcev. Tem so se izognile le redke ekipe, med njimi tudi Jumbo-Visma, pri kateri pa so morali trije kolesarji na polovici 14,8 km dolge preizkušnje dolgo čakati preostale člane ekipe.

Na prvem vmesnem času so Nizozemci zaostajali 29 sekund, ciljno črto pa so prečkali 32 sekund za zmagovalci. Primož Roglič in Tratnik sta preizkušnjo končala med prvimi šestimi kolesarji svoje ekipe skupaj z Dancem Jonasom Vingegaardom.

Roglič bo moral v boju za četrto skupno zmago na Vuelti (2019, 2020, 2021) tako že od samega začetka loviti nekaj zaostanka za tekmeci v skupnem seštevku. Med njimi je po današnji zmagi Movistarja najvišje Španec Enric Mas, Evenepoel zaostaja šest sekund, Roglič in Vingegaard pa 32.

Zakaj kronometra niso izpeljali prej?

»Vedeli so, da bo temno. Cel dan imajo čas, da izpeljejo ekipni kronometer, a moramo čakati do večera. Dež je dež, tega ne moremo spremeniti, toda na ostale okoliščine, v katerih tekmujemo, bi lahko vplivali,« je organizatorje kritiziral Evenepoel.

»Lahko bi se zavedali, da smo na limitu, da dirkamo za zmago in že tako veliko tvegamo. Da pa to počnemo v temi, je vsaj v mojih očeh nesmiselno. Seveda bodo zaradi tega moji sovražniki znova prišli na svoj račun, me kritizirali, ampak tako pač je. Organizatorji se morajo zavedati, da tole ni bilo varno. Vse favorizirane ekipe so šle počasi, saj niso ničesar videle,« je še dodal Belgijec, ki je pred 15 dnevi postal svetovni prvak v vožnji na čas posameznikov v Glasgowu.

Letos so bili na koledarju sezone trije odmevni ekipni kronometri, dva od teh pa je dobila Jumbo-Visma. Drugega pred dvema tednoma na dirki po Burgosu in marca na Pariz-Nici, ko so bila v veljavi nekoliko drugačna pravila z merjenjem časov vsakega posameznika. Tudi favorizirana ekipa Ineos Grenadiers na čelu z Italijanom Filippom Ganno in Geraintom Thomasom je zaostala 20 sekund in zasedla osmo mesto.

Med moštvi s slovenskim kolesarjem je najvišje posegel Bahrain Victorious s šestim mestom in zaostankom 10 sekund. Zanje dirka Matevž Govekar. UAE Team Emirates z Domnom Novakom in obema kandidatoma za visoko uvrstitev v skupnem seštevku, Špancem Juanom Ayusom in Portugalcem Joaom Almeido, so bili 14. z zaostankom 37 sekund.

V nedeljo bo na sporedu druga etapa od Matara do Barcelone (181,8 km), ki ponuja zanimiv in razgiban zaključek tudi za favorite v skupnem seštevku. Kolesarji se bodo namreč 3,6 km pred koncem povzpeli na Montjuic (0,9 km/9,4 %).