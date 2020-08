Vračanje turnirjev v živo

Tudi v Sloveniji živi šah

BELI NA POTEZI

Wojtaszek – Keymer, Biel 2020. S katero potezo je beli pokazal, da obramba črnega stoji na trhlih nogah?



REŠITEV: 1.Lxd5! 1:0 Črni je brez nadaljevanja predal, saj na 1…Dxd5 sledi 2.Txc6! bxc6 3.Dxe7+ z odločilno prednostjo belega.

Prejšnji teden se je v švicarskem letoviškem mestecu Biel sklenil tradicionalni šahovski festival. Letošnja 53. izvedba je bila posebna iz več razlogov, najpomembnejši pa je zagotovo ta, da je šlo za prvi elitni turnir v živo z mednarodno udeležbo, odkar je konec marca zaradi pandemije koronavirusa obstal tako rekoč ves športni svet. Švicarski organizatorji so eni redkih, ki so se kljub negotovim razmeram odločili izpeljati turnir takšnih razsežnosti, čeprav je to po njihovih besedah zahtevalo precej dodatnih obveznosti in stroškov. Na glavnem turnirju osmerice je nastopajoče fizično ločevalo pleksisteklo z odprtinami za premikanje potez – edinstveni prizor v zgodovini šahovskih tekmovanj. Slednje pa velemojstrov očitno ni oviralo pri njihovih bojevitih predstavah, zaradi katerih smo videli izjemno razburljiv zaključek v lovu na prestižno lovoriko. V hitropoteznem, pospešenem in standardnem šahu skupaj je vsak od nastopajočih odigral 28 partij, v katerih je bilo mogoče zbrati 56 točk, vseeno pa je o prvem mestu odločalo pičle pol točke, prvo- in tretjeuvrščenega pa je ločila zgolj točka in pol. Zmagovalec je postal Poljakpred Indijcemin AngležemRazveseljiva novica je, da se prihodnji teden tudi v Sloveniji začenja velemojstrski turnir z mednarodno udeležbo. Železničarski šahovski klub Maribor namreč organizira 23. turnir v spomin na slovenskega velemojstra. Na glavnem turnirju deseterice, ki se začenja v ponedeljek, bo prvo ime legendarni hrvaški velemojster. Slednji je dolgoletni član mariborskega kluba, nekdanji evropski prvak, do zdaj pa je že štirikrat slavil na Pirčevih memorialnih turnirjih. Tudi tokrat bo glavni favorit za novo lovoriko, njegovi tekmeci pa bodo večinoma precej mlajši od njega. Izkušenejši del zasedbe bosta dopolnjevala slovenska velemojstrain, turnir pa bo v prvi vrsti predvsem odlična priložnost za mlade v lovu za višjimi naslovi. Med njimi bo v ospredju, ki je pred kratkim s šestnajstimi leti postal najmlajši slovenski mednarodni mojster in bo lahko zelo hitro začel zbirati pogoje za naslednjo stopničko, velemojstrski naslov. Ob njem bo glavni domači adut za visoka mesta in velemojstrsko normo šest let starejši, sicer aktualni državni prvak.