Vijolični v Fazaneriji zamrznili na -17

Mura in Mirlind Daku sta v 25. krogu 1. SNL razblinila vse neznanke o tem, ali Maribor še lahko ogrozi Olimpijino pot proti naslovu državnega prvaka.

Mirlind Daku je v Fazaneriji zasenčil Žana Vipotnika in se mu na lestvici strelcev približal na gol zaostanka. FOTO: Aleš Cipot/fotolens.si

Prekmurci so z dvema goloma in prvima po sedmih sušnih krogih kosovskega napadalca z 2:1 premagali Mariborčane, s čimer Olimpijina prednost pred prvimi zasledovalci znaša že 17 točk. Zeleno-belim je tri točke proti Radomljanom prinesel spomladi njen najučinkovitejši igralec Mario Kvesić.

Trenerski konec tedna sta zaznamovala novinca na trenerskih stolčkih Mure in Gorice, Dejan Grabić in Edoardo Reja. Tudi tretji, Aleš Arnol je pri Bravu debitiral z zelo pomembno točko v Sežani. Po zaostanku z 0:1 je Šiškarje rešil najboljši strelec Martin Kramarič, zaradi česar so še korak in pol pred trojico z dna lestvice – Radomljami, Taborom in Gorico.

»Težko se z besedami opiše predstavo, ki je bila odlična. Bili smo dovolj pametni, da se nismo spustili v igro, ki jo bomo kazali čez nekaj časa. Odločile so izkušnje, posamična kakovost in energija, odrekanje za soigralca, za klub. To je bilo na maksimalni ravni in to je stvar, ki jo zahtevajo navijači. Prišle bodo tudi slabše igre in obdobja, takrat bomo potrebovali potrpljenje in pomoč,« je povedal ob strelcu drugi veliki junak v Fazaneriji in tudi »12. Olimpijin igralec« Grabić. Osrečil je zeleno-bele in Alberta Riero ter taktično ukanil vijoličnega trenerja Damirja Krznarja.

Brez golov v Domžalah Izidi 25. kroga: Olimpija – Kalcer Radomlje 1:0 (Mario Kvesić 48.), Mura – Maribor 2:1 (Mirlind Daku 21., 43.; Martin Milec 27.) Celje – Gorica 0:1 (Luka Stankovski 49.), Domžale – Koper 0:0, CB24 Tabor – Bravo 1:1 (Sacha Marasović 35.; Martin Kramarič 68.); vrstni red strelcev: 14 – Žan Vipotnik (Maribor), 13 – Mirlind Daku (Mura), 10 – Mario Kvesić (Olimpija), Andrej Kotnik (Koper), 9 – Martin Kramarič (Bravo); pari 26. kroga: Gorica – Mura (10. t. m.), Maribor – Tabor, Koper – Celje (oba 11. t. m.), Olimpija – Domžale, Radomlje – Bravo (oba 12. t. m.).

Sami proti sebi

»Nič boljšega si nismo zaslužili. Tekmeci so čakali na naše napake, mi pa smo jim poklonili veliko daril. Storili smo toliko napak, kot jih nismo na zadnjih petih tekmah skupaj. Vse naše zamisli niso imele logike. Igrali smo sami proti sebi,« je bil brez alibijev in iskren Krznar, ki bo od lovca na Olimpijo moral moštvo zdaj pripraviti na plen, ki ga ne smejo ujeti tekmeci za njim.

Eden od plenilcev in plenov je tudi Celje, ki ga je na levi nogi ujel najslavnejši nogometni zamejec Reja. Že v prvi tekmi z uradnim nazivom trenerja Gorice je 77-letni Furlan štirikratnim slovenskim prvakom prinesel zmagovalno miselnost. Trenerski dvoboj mlajšega rodu v Domžalah med Simonom Rožmanom in Zoranom Zeljkovićem ni prinesel zmagovalca, razplet pa je pomenil, da je med peterico tekmecev za Evropo le šest točk razlike.