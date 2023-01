Zajc le za meter zgrešil rekord največje avstrijske naprave: poglejte si ta polet (VIDEO)

Veliki junak minulega konca tedna na letalnici v Bad Mitterndorfu oziroma Tauplitzu je bil norveški zlati orel Halvor Egner Granerud, ki je v svojo korist odločil obe tekmi na Kulmu. Na nepozaben konec tedna ga bo spominjala tudi rumena majica vodilnega smučarskega skakalca v svetovnem pokalu, ki jo je slekel poljskemu zvezdniku Dawidu Kubackemu. Obakrat je na zmagovalni oder poletel tudi avstrijski svetovni rekorder Stefan Kraft (2. in 3.), po enkrat pa sta se slovesne razglasitve najboljših letalcev na smučeh udeležila tudi Slovenca Domen Prevc (3. in 12.) in Timi Zajc, ki je po sobotnem šestem mestu včeraj za 4,1 točke zaostal le za izjemnim Skandinavcem.

Domen Prevc je po skoraj štirih letih spet dočakal stopničke. FOTO: Leon Vidic

Zajc je lov na stopničke napovedal že s sijajnim poletom v finalu prve tekme (243 m), s katerim je le za meter zgrešil rekord največje avstrijske naprave Petra Prevca iz leta 2016, svoj napad pa je podkrepil z največjo daljavo včerajšnjih kvalifikacij (239,5 m), v katerih je bil drugi za Kraftom (225,5 m).

»Med finalnim sobotnim poletom sem spet dobil pravi občutek. Videl sem, da znam še vedno leteti,« je pojasnil 22-letni skakalec iz Hramš v občini Žalec, ki mu je glavni trener naše reprezentance Robert Hrgota pred prvim nastopom na drugi preizkušnji skrajšal nalet, kar se je izkazalo za pravilno odločitev. Timi je namreč kljub temu odjadral do 234 metrov in za spremembo od prejšnjih dveh poletov doskočil tudi v telemark, tako da je prejel visoke ocene za slog.

A za drobec bolje sta se odrezala še Granerud (234,5 m) in Kraft (233 m), ki sta ga prehitela za las – za 1,8 oziroma eno točko, kar je napovedovalo razburljiv troboj za zmago. In res; Zajc je v finalu z 230,5 metra za poldrugi meter preletel 29-letnega Avstrijca, napredoval na drugo mesto in se po skoraj letu dni spet srčno razveselil uvrstitve med najboljšo trojico. Z najdaljšim poskusom (235 m) pa je tekmo dobil 26-letni Norvežan, ki je s tem le še potrdil, da je tačas št. 1 tako v skokih kot tudi poletih.

»Ker sem moral zaradi Timija in Stefana dati vse od sebe, mi morda tokratni uspeh pomeni še več,« je Granerud priznal po svojih prvih dveh zmagah v poletih. Skupno jih ima zdaj v svetovnem pokalu 20, s katerimi se je na 15. mestu večne lestvice izenačil z Avstrijcem Andreasom Goldbergerjem. Na vprašanje, ali se počuti nepremagljivega, pa je odkimal z glavo: »Če imaš tako majhno prednost, kot sem jo imel po prvi seriji, ne moreš trditi, da si nepremagljiv. Lahko pa rečem, da dobro skačem, si zaupam in sem samozavesten. Poleg tega je čudovito spet imeti rumeno majico.«

Potem ko se je Zajca v tej sezoni držala smola, se mu je včeraj le odprlo, zato ni skrival širokega nasmeha. »Po dolgem času sem spet dočakal stopničke. Ker sem naredil res tri lepe polete, sem vesel, zato moram uživati,« je po svoji jubilejni deseti uvrstitvi na zmagovalni oder v svetovnem pokalu poudaril član SSK Ljubno BTC.

Domnu je odleglo

Zadovoljstva ni skrival niti Domen Prevc, ki je – ko je v finalu sobotne tekme pristal pred zeleno črto, ki označuje daljavo za prevzem vodstva in jo je pred njim »zarisal« Kraft – napeto čakal na seštevek točk. Ko je nato videl, da je drugi, mu je vidno odleglo. Od veselja je kar skočil, vedoč, da si je ne glede na nastop Graneruda, ki je za njim potrdil vodstvo iz uvodne serije, zagotovil uvrstitev na zmagovalni oder. Nanjo je čakal dolgo – skoraj štiri leta. Pred sobotno preizkušnjo se je v svetovnem pokalu nazadnje slovesne razglasitve udeležil konec marca 2019, ko je v finalu v Planici navdušil z drugim mestom.

»Zelo sem vesel, da sta mi uspela dva super poleta. No, v prvega se mi je prikradel manjši kiks, pa sem bolje izkoristil dobre razmere,« je kar žarel od silne sreče 23-letnik iz Dolenje vasi pri Železnikih.

Ob našem vodilnem skakalcu Anžetu Lanišku (13. in 9.), ki je stopnjeval svoje nastope in v skupni razvrstitvi kot tretji ohranil 39 točk naskoka pred četrtouvrščenim Kraftom, sta obakrat do točk poletela tudi Žiga Jelar (7. in 16.) in Lovro Kos (16. in 24.), po enkrat pa Žak Mogel (29. in 35.) in Peter Prevc (38. in 29.).

Ema izjemno stanovitna

Naslednji preizkušnji bosta konec tedna v Willingenu, kjer se jim bodo pridružile tudi najboljše skakalke, ki so se minuli konec tedna med seboj merile v Hinterzartnu. Prenovljena Orlova skakalnica je po več kot petih letih znova gostila tekmovanje za svetovni pokal, tako kot decembra 2017, ko je bila deseta, je bila najboljša Slovenka Ema Klinec, ki je zablestela z dvema drugima mestoma. V soboto je za 21,2 točke zaostala le za domačo zmagovalko Katharino Althaus, včeraj pa za 5,2 za Norvežanko Anno Odine Strøm, ki je s 112,5 metra izboljšala tudi rekord naprave.

Ema Klinec bo šla v Willingen optimistična. FOTO: Blaž Samec

»Za mano je res lep konec tedna. V štirih od šestih skokov sem bila najboljša, takšna stanovitnost me navdaja z optimizmom. Zdaj si bom morala tako zaupati tudi na naslednjih preizkušnjah. V Willingen bom šla dobre volje, tam bom poskusila čim bolje leteti in nabrati kar največ metrov,« je bila po četrtih stopničkah v sezoni in skupno 20. v svetovnem pokalu vesela Klinčeva, ki se je v skupni razvrstitvi povzpela na četrto mesto, pred Niko Križnar, ki z 11. in 18. mestom v Hinterzartnu ni uresničila svojih visokih pričakovanj. Obakrat si je točke priskakala tudi Maja Vtič (17. in 19.), včeraj se je do njih dokopala Katra Komar (33. in 26.), na obeh tekmah pa je bila prekratka za finale Nejka Repinc Zupančič (37. in 31.).