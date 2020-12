V Planici varno in brez virusa do 250 metrov

Svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, ki bi moralo biti v Planici že ob koncu prejšnje zime, pa so ga bili prireditelji zaradi epidemije covida-19 tik pred zdajci prisiljeni odpovedati, nakar so v sodelovanju s pristojnimi pri Mednarodni smučarski zvezi dosegli njegovo preložitev na letošnji december (med 10. in 13. t. m.), bo v več pogledih prav posebno.

V prvi vrsti zaradi ukrepov proti širjenju novega koronavirusa, zaradi katerih ob izteku letalnice bratov Gorišek ne bo gledalcev. Vse manj je namreč možnosti tudi za uresničitev zamisli Pripelji se in poglej Planico, po kateri bi po vzoru ameriških kinematografov drive in ogled spektakla omogočili vsaj omejenemu številu najbolj gorečih ljubiteljev tega športa. Letošnje tekmovanje bo nenavadno tudi zaradi žarometov in svetlobnih efektov; najboljši skakalci se bodo namreč prvič doslej na letalnici v dolini pod Poncami med seboj merili v poznopopoldanskem in večernem terminu, saj se bodo kvalifikacije ter obe tekmi (posamična in moštvena) začele ob 16. uri. V vsakem primeru v rdečih številkah Kar zadeva poslovni izid, bo prvenstvo v vsakem primeru končalo v rdečih številkah, vendar pa bo škoda vseeno manjša, kot če ga sploh ne bi izpeljali. Za prvi tekmovalni vrhunec v predolimpijski zimi 2020/21 se je sicer prijavilo 70 letalcev na smučeh iz 16 držav, med šesterico Slovencev pa ima, kot je na včerajšnji spletni novinarski konferenci razkril vodja tekmovanja Jelko Gros, za zdaj (javno) zagotovljen nastop na uradnem treningu, po katerem bo glavni trener Gorazd Bertoncelj izluščil četverico, le Domen Prevc.



»Za potrebe skakalcev, ki bodo na prvenstvu opravljali vloge predtekmovalcev, smo že zgodaj pripravili ledeno smučino na 140-metrski Bloudkovi velikanki, da se lahko ustrezno pripravijo za polete. Razmere je dobro izkoristil tudi Domen, ki mi vsak dan, ko ga vprašam, s katerega zaletnega mesta skače, odvrne, da iz treninga v trening z nižjega,« je zaupal Gros, ki bo čez teden dni zadnjič vodja tekmovanja. »Morda pa sem že bil zadnjič. Če bom namreč na katerem od testov na covid-19 pozitiven, bo namesto mene vskočil Aljoša Dolhar,« je pojasnil Gros in zatrdil, da se bo dalo kljub vetru v hrbet, ki ga je pričakovati med tekmovanjem, varno poleteti do 250 metrov. Kot je zagotovil dr. Robert Carotta, pa bo varno tudi prvenstvo, kar zadeva mehurček oziroma snežinko, v kateri bodo vsi skakalci in spremljevalci ter prireditelji.



»V Planici smo naredili vse, da ne bo postala žarišče koronavirusa. Z mojega gledišča bo prvenstvo varno, to pa bo tudi prva množična prireditev pri nas v času epidemije,« je poudaril vodja zdravstvene službe v Planici.