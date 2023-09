V Ljubljani spektakel na igrišču Mime Jaušovec

Odštevanja je konec, v Ljubljani se bo danes dvignil zastor nad največji (ženski) teniški turnir v Sloveniji. Zanimivo, da je samo letos prestal kar dve selitvi; iz Portoroža so ga namreč najprej premaknili v glavno mesto, nato pa so ga iz že tako opevanega prizorišča sredi parka Zvezda na Kongresnem trgu prestavili še na Trg republike in v Tivoli.

V glavnem delu tekmovanja WTA Zavarovalnica Sava Ljubljana, kakor se glasi njegovo polno ime, se bo predstavilo (vsaj) šest slovenskih igralk, med katerimi najvišje oziroma najdlje merita Kaja Juvan in Tamara Zidanšek. Medtem ko se je Juvanova, ki na svetovni lestvici zaseda 145. mesto, šele pred dnevi vrnila iz New Yorka, kjer se je prvič uvrstila v tretji krog odprtega prvenstva ZDA, pa bo Zidanškova v Ljubljano priletela naravnost iz Barija. Naša najvišje uvrščena tekmovalka v točkovanju Ženskega teniškega združenja (WTA), v katerem drži 118. mesto, je namreč še sinoči igrala na turnirju na jugu Italije, na katerem se je prebila vse do zaključnega dvoboja.

Osrednje igrišče na Trgu republike so poimenovali po legendarni slovenski teniški šampionki Mimi Jaušovec. FOTO: Blaž Samec

Tamara Zidanšek je v minulih dneh odlično igrala na turnirju v Bariju. FOTO: Carl Recine, Reuters

Če sodimo po predstavah, ki jih je 25-letna Konjičanka v minulih dneh prikazala v Bariju, kjer je na poti do finala po vrsti bolj ali manj zanesljivo premagala Latvijko Darjo Semenistaja (6:1, 2:6 in 6:2), Argentino Mario Carle (7:6 in 6:2), Poljakinjo Katarzyno Kawa (6:2 in 6:4) in Francozinjo Alizé Cornet (7:6 in 6:4), prihaja torej na domači vrhunec teniške sezone vrhunsko pripravljena.

Uradni žreb WTA tenis na Trgu Republike 10.09.2023 FOTO: Blaž Samec

Direktor turnirja Gregor Krušič s tekmovalkami FOTO: Blaž Samec

Brez soglasja za Zvezdo Osrednje igrišče na Trgu republike so poimenovali po legendarni slovenski teniški šampionki Mimi Jaušovec. In zakaj so morali tik pred zdajci spremeniti glavno prizorišče turnirja v Ljubljani? »Pri pripravi tako velikega projekta smo naleteli na nepričakovan izziv, v tem primeru pa je bilo to soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKSD), ki je zavrnil prošnjo za soglasje o postavitvi začasnega teniškega igrišča v parku Zvezda. Dovoljenje smo nato pridobili za prizorišče na Trgu republike,« so pojasnili prireditelji tekmovanja WTA Zavarovalnica Sava Ljubljana.

Tretjič zapored

Zidanškovi in Juvanovi je včerajšnji žreb za začetek namenil tekmici iz kvalifikacij, iz katerih se bosta poskušali v glavni del prebiti tudi Ela Plošnik in Zoja Peternel. Veronika Erjavec (182.) se bo v uvodnem krogu po robu postavila osmopostavljeni, Rusinji Eriki Andrejevi, Dalila Jakupović (254.) pa se bo spoprijela s Poljakinjo Katarzyno Kawa. Nino Potočnik (354.) čaka zahteven dvoboj proti drugi nosilki, Španki Alioni Bolsovi, medtem ko se bo Ela Nala Milić (61. na mladinski lestvici ITF) pomerila s tretjopostavljeno Madžarko Dalmo Galfi. Živa Falkner (411.) bo igrala proti kvalifikantki, Pia Lovrič (508.) pa proti Madžarki Natalii Szabanin.

Namesto v parku Zvezda bo glavno igrišče na Trgu republike. FOTO: Črt Piksi

Slovenske teniške igralke so bile dobro razpoložene po včerajšnjem žrebu. FOTO: Blaž Samec

Glede na stanje na svetovni lestvici je po zadnjih odpovedih glavna kandidatka za slavje po nedeljskem sklepnem dejanju prvopostavljena Slovakinja Anna Karolina Schmiedlova, sicer 64. igralka v zaporedju WTA. Toda na to se vseeno ne gre preveč zanašati, na koncu koncev papirnati favoriti ne zmagujejo vedno. O tem smo se lahko navsezadnje vnovič prepričali med včeraj končanim odprtim prvenstvom ZDA, na katerem se je nekoliko nepričakovano krstnega pokala za grand slam veselila ameriška najstnica Coco Gauff, ki drži šesto mesto na svetovni lestvici.

Slovenija sicer tretjič zapored gosti tovrstno tekmovanje (WTA 125) v ženskem tenisu. Ob krstni izvedbi se je leta 2021 končne zmage v Portorožu veselila Italijanka Jasmine Paolini, ki je v velikem finalu premagala Američanko Alison Riske, lani pa je lovoriko na Obali osvojila Čehinja Katerina Siniakova, ki je v zaključnem obračunu strla odpor v Moskvi rojene Kazahstanke Jelene Ribakine, pred tem zmagovalke znamenitega turnirja za grand slam v Wimbledonu.