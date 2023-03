Težave v Planici: vse tekme padle v vodo

Prireditelji zaključka svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici so zaradi premočnega vetra odpovedali poizkusno serijo pred prvo današnjo preizkušnjo na letalnici. Ta bi se morala začeti ob 14. uri, a je ne bodo izvedli. Prva serija je predvidena za 15. uro, a so obeti slabi.

Slovenci so blesteli v četrtkovih kvalifikacijah, saj so Anže Lanišek, Timi Zajc in Domen Prevc na veselje 12.000 gledalcev pod Poncami končali na prvih treh mestih. Na tekmo sta se prebila tudi Lovro Kos in Rok Masle.

