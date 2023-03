Greste v Planico? Prognostik pojasnil, kakšno vreme se nam obeta

V sredo se je s preizkusom letalnice bratov Gorišek začel petdnevni planiški skakalni praznik, s katerim se bo končala 44. sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih. Konec tedna bo v dolini pod Poncami potekal vrhunec prireditve, oči pa ne bodo uprte le v tekmovalce, temveč tudi v nebo, saj nas čaka spremenljivo vreme.

Blaž Šter, meteorolog na agenciji za okolje (Arso), napoveduje, da bodo poleti, ki bodo na sporedu dopoldan, »z malo sreče« potekali ob oblačnem, torej suhem vremenu.

Že v soboto popoldan se bo vreme nekoliko skisalo in obstaja velika verjetnost dežja. Šter za soboto in nedeljo popoldan napoveduje krajevne plohe in nevihte, a te ne bodo dolgotrajne. »Občasno bo tudi posvetilo sonce,« pravi.

Obiskovalcev planiškega spektakla naj ne bi zeblo. Jutranje temperature bodo okoli ledišča, med 0 in 3 stopinjami Celzija, najvišja dnevna pa okoli 11 stopinj, napoveduje Šter in dodaja, da tudi močnejšega vetra, kot je bil danes, za vikend ni pričakovati.

Kako bo drugod po Sloveniji?

Tudi v ostalih slovenskih krajih lahko pričakujete podobno vreme, kot bo v Planici. Delno jasno bo s popoldanskimi krajevnimi plohami in nevihtami. Še najmanj padavin pa bo v soboto na Primorskem, kjer bodo od 12 do 18 stopinj, v nedeljo bo kakšno stopinjo manj.

Izrazito ohladitev in razjasnitev meteorologi pričakujejo v začetku prihodnjega tedna.

Previdno na cestah

Zaradi svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici bo do 2. aprila povečan promet v tej smeri in spremenjen potek na območju Rateč in okolice. Pred potjo na prireditev pa preverite stanje na promet.si.