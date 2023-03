Lanišek verjame, da bodo še malo povečali letalnico

Pogled na semafor rezultatov bi bil po včerajšnjih kvalifikacijah v Planici težko lepši. Na vodilnih treh položajih so se namreč znašli trije slovenski asi: najboljši polet je uspel Anžetu Lanišku, za njim pa sta pristala Timi Zajc in Domen Prevc.

»Lepo sem nadaljeval od lanske Planice. V poletih zdaj res uživam,« je bil vesel Lanišek, potem ko je pred 12.000 gledalci, kolikor se jih je že uvodni tekmovalni dan zbralo v dolini pod Poncami, odjadral kar 239 metrov daleč. »To je bila pika na i mojim tokratnim nastopom (na treningu 223 m/3. in 237 m/4.). Lepo je bilo videti tudi vse te navijače in številne otroke,« ni skrival navdušenja 26-letni Domžalčan, ki si je za svoj izjemni polet in doskok v telemark prislužil tudi eno dvajsetico. »Zagotovo mi jo je prisodil Toni Justin, ki mi je rekel, naj enkrat poletim tako, da mi bo lahko dal najvišjo možno oceno. No, zdaj sem mu ustregel,« je Lanišek takoj vedel, od koga je prejel dvajsetico.

Na vprašanje, kako daleč je možno letos poleteti na letalnici bratov Gorišek, je ocenil, da nekje do 245 metrov. »Potem se hitro poravna. A verjamem, da jo bodo še malo povečali,« se je namuznil član SSK Mengeš, ki si je za kvalifikacijsko zmago prislužil ček za 5000 švicarskih frankov. V boju zanj je za 5,5 točke ugnal Zajca, ki je sicer z 241,5 metra odjadral najdlje med vsemi, a je zaradi sonožnega doskoka prejel nižje ocene za slog.

Spoznal, da to ni bavbav

»Na treningu (223 m/5. in 225 m/8.) sem še malo 'tipal', kvalifikacijski polet pa mi je uspel zelo dobro, vendar sem pri 200 metrih videl, da letim zelo visoko, zaradi česar sem začel počasi zavirati. Zavoljo velike višine nisem mogel doskočiti v telemark, s čimer sem pustil nekaj dragocenih točk,« je opisal 22-letnik iz Hramš v občini Žalec in priznal, da gre po izjemno dolgih skokih v Willingenu in tudi v Lillehammerju težko prek sebe. Še toliko težje, ker je imel nedavno na vikersundski letalnici precej težav.

»Če si v zraku ne zaupaš stoodstotno, je težko – sploh na letalnicah. Zdaj sem spoznal, da to ni nikakršen bavbav. Prepričal sem se tudi, da znam še leteti,« je odleglo Zajcu, ki ocenjuje, da bi bilo v teh dneh v Planici možno najdlje poleteti do 250 metrov, svetovnega rekorda (253,5 m) pa po njegovem letos ni možno izboljšati.

Da ima letenje preprosto v krvi, je spet dokazal Domen Prevc, ki se je še bolj kot kvalifikacijskega poleta (230 m) razveselil tretjega mesta. »Rezultatsko je zelo dobro, nastop pa ni bil brez napak. Določene težave sem imel v počepu, ki jih bom poskušal odpraviti,« je omenil 23-letnik iz Dolenje vasi pri Železnikih, ki je za seboj pustil tako avstrijskega asa Stefana Krafta (222,5 m/4.) kot tudi norveškega skupnega zmagovalca svetovnega pokala Halvorja Egnerja Graneruda (220,5 m/5.).

Kvalifikacijsko letvico sta zanesljivo preletela tudi Lovro Kos (216 m/20.) in Rok Masle (212,5 m/24.), osmoljenec dneva pa je bil Žak Mogel (196 m), ki je z 41. mestom za pičle 1,2 točke zgrešil vstopnico za današnjo preizkušnjo (15.00). Tilen Bartol (202 m), ki bo jutri opravil svoj poslovilni polet, je zadnji tekmovalni nastop sklenil na 43. mestu, sezona pa se je že končala tudi za preostale naše udeležence kvalifikacij Jerneja Presečnika (183,5 m/48.), Matijo Vidica (193,5 m/50.), Roka Oblaka (181,5 m/51.), Maksima Bartolja (188 m/57.) in Patrika Viteza (175 m/61.).