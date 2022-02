Štuhčeva v solzah po svojem zadnjem olimpijskem nastopu

Alpska smučarka Corinne Suter iz Švice je nova olimpijska prvakinja v smuku. Sedemindvajsetletnica iz Schwyza je za prvo olimpijsko odličje premagala branilko naslova iz Pjongčanga Italijanko Sofio Goggia. Na zmagovalnem odru sta stali dve Italijanki, saj je bron na njenih prvih olimpijskih igrah pripadel Nadii Delago.

Italijanka Elena Curtoni je po polurnem zamiku začetka zaradi močnega vetra v zgornjem delu proge s startno številko 1 s časom 1:32,87 na progi Skala visoko postavila hitrostno letvico.

Prehitela jo je šele rojakinja Delagova, 24-letnica, ki je nastopila na svojem drugem velikem tekmovanju po svetovnem prvenstvu v Cortini d'Ampezzo. S startno številko 11 je Curtonijevo potisnila na drugo mesto za 43 stotink sekunde.

Nova sprememba vodstva je bila pri številki 13, ki jo je nosila branilka naslova iz Pjongčanga Goggia, ki je s kar 41 stotink sekunde prednosti prevzela vodstvo. Tekmovalka iz Bergama še nekaj tednov pred igrami ni vedela, ali bo po hudem padcu na superveleslalomu v Cortini d'Ampezzo in poškodbi kolena sploh lahko nastopila.

Zadišalo je po trojnem italijanskem zmagoslavju, a na startu je bilo še nekaj odličnih tekmovalk. Med njimi pa je svojo nalogo odlično opravila Suterjeva.

Švicarka je popolno italijansko veselico pokvarila s številko 15. Za 16 stotink sekunde je prehitela Sofio Goggia, ki ne bo prišla do drugega olimpijskega zlata po vrsti. In to je bila tudi končna razvrstitev na odru za zmagovalke.

Suterjeva je naslovu svetovne prvakinje z lanskega svetovnega prvenstva v Cortini d'Ampezzo dodala še naslov olimpijske šampionke v kraljevski disciplini. V svoji vitrini ima tudi mala kristalna globusa, smukaškega in superveleslalomskega, iz leta 2020. Svojo zbirko lahko še obogati, saj v svetovnem pokalu v smukaškem seštevku zaseda drugo mesto za Sofio Goggia, ki je v tej sezoni pred Pekingom zmagala na štirih smukih od šestih smukov, Suterjeva je slavila enkrat.

Slovenski izkupiček je bil skromen. Ilka Štuhec je svoj zadnji olimpijski nastop v karieri končala na 22. mestu (+3,01), Maruša Ferk Saioni (+3,12) je zaostala 11 stotink za Štuhčevo za 23. mesto.

Štuhčeva se na novi zelo zahtevni progi ni znašla, njen zadnji olimpijski nastop je bil v slogu treningov. Zaradi težav z bolečinami v hrbtu je izpustila že olimpijski superveleslalom. Dvakratna svetovna prvakinja je v cilj pripeljala z velikim zaostankom 2,85 sekunde, kar je takrat pomenilo 13. čas. Olimpijski smuki ji niso usojeni. Štuhčeva ni izboljšala desetega mesta v smuku iz Sočija leta 2014.

Mariborčanka, ki je bila nosilka slovenske zastave na slovesnosti ob odprtju na stadionu Ptičje gnezdo v Pekingu, na alpski kombinaciji ne bo nastopila. Tudi na naslednjih zimskih olimpijskih igrah leta 2026 v Cortini d'Ampezzo ne namerava tekmovati.

»Kar se tiče treningov in priprav, smo naredili vse, žal mi jo je zagodel hrbet. Tudi danes ni bilo ravno super, se pozna na nastopu. In to je to,« je v solzah svoj nastop opisala Štuhčeva v prvi izjavi za TV Slovenija.

Od štirih zlatih odličij v hitrih disciplinah so Švicarji na Kitajskem vzeli tri, Beat Feuz in Suterjeva sta zlata v smuku, Lara Gut Behrami, ki se ji danes smuk ni izšel po načrtih, je bila zlata v superveleslalomu. Švicar Marco Odermatt je osvojil tudi olimpijski veleslalom.

Po zaslugi Suterjeve imajo Švicarke šest zlatih olimpijskih smukaških odličij, eno več od Avstrijk. V alpskem smučanju pa 14 ženskih zlatih, s čimer so se Švicarke izenačile z Nemkami na prvem mestu. Avstrijke ostajajo pri 13 zlatih olimpijskih odličjih v alpskem smučanju.