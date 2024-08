Srbi zrušili aktualnega svetovnega prvaka in osvojili bron

Košarkarji Srbije so si z današnjo zmago nad Nemčijo priborili bronasto olimpijsko medaljo. Od svetovnih prvakov so bili boljši s 93:83 in tako prišli do svojega drugega olimpijskega odličja. Za naslov olimpijskega prvaka na igrah v Parizu se bosta ob 21.30 udarili reprezentanci Francije in ZDA.

Prva četrtina je z izidom 30:21 pripadla Srbom, ki so priborjeno prednost skorajda v celoti zadržali do polčasa (46:38). Izdatnejšo so si priigrali v tretji četrtini, ko so z odločnim začetkom in delnim izidom 6:0 po slabih dveh minutah prišli na +14.

Nemčija se je nato s trojko Andreasa Obsta in košem Franza Wagnerja približala devet točk zaostanka, vendar je s trojko, ukradeno žogo in polaganjem hitro odgovoril Aleksa Avramović in Srbijo vrnil na varnih +14. Z novim košem Avramovića in trojko Ognjena Dobrića je Srbija pet minut pred koncem tretje četrtine pobegnila na +19 (64:45).

Svetovne prvake sta k življenju vrnili trojki Isaaca Bonga in Moritza Wagnerja, po katerih je srbski selektor Svetislav Pešić vzel minuto odmora. Nemci so pritiskali in slabo minuto in pol pred koncem četrtine prišli na minus devet, več od tega pa niso zmogli.

V zadnjih desetih minutah so Srbi ohranili nadzor nad dogajanjem. Bogdan Bogdanović je s trojko, ukradeno žogo in asistenco v protinapadu na polovici četrtine poskrbel za novo dvomestno prednost (87:74). Nemcem je sicer uspelo nekoliko ublažiti poraz, a zmage Srbov resneje niso nikoli ogrozili.

Pri Srbih sta bila strelsko najbolj razpoložena Nikola Jokić in Vasilije Micić s po 19 točkami. Bogdanović jih je prispeval 16, pri čemer je zadel tri od štirih poizkusov za tri. Pri Nemcih sta največ točk zbrala brata Wagner, Franz 18, Moritz pa 16. Dennis Schröder jih je dodal 13.

Druga olimpijska medalja za Srbijo v košarki

To je sicer druga olimpijska medalja za Srbijo v košarki, potem ko je leta 2016 v Rio de Janeiru osvojila srebro. Obenem so se z današnjo zmago Nemcem maščevali za lanskoletni poraz v finalu svetovnega prvenstva.

Srbija je do tekme za tretje mesto prišla po četrtkovem dramatičnem porazu proti ZDA v polfinalu. Proti sanjski zasedbi zvezdnikov iz lige NBA je v prvem polčasu vodila za 17 točk, v zadnjo četrtino pa krenila s 13 točkami prednosti. Zadnjih deset minut so nato z delnim izidom 32:15 dobili Američani.

Nemci so morali medtem na drugi polfinalni tekmi priznati premoč Francozom, ki so bili boljši s 73:69 in se bodo zvečer za olimpijski naslov udarili z Američani. Doslej so Francozi vsa tri svoja finala na OI igrali proti ZDA in vselej izgubili.