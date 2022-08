Spektakel v Stožicah: Slovenci proti Kameruncem osvojili prvi niz (V ŽIVO)

Slovenska odbojkarska reprezentanca v ljubljanskih Stožicah začenja prvi nastop pred domačim občinstvom na svetovnem prvenstvu.

Slovenija : Kamerun 25:18* (22:19, -:-, -:-)

Za uvod se merijo z reprezentanco Kameruna. Vloga favorita je izrazito na strani dvakratnih zaporednih evropskih podprvakov.

Kamerun velja za trenutno tretjo najbolje uvrščeno afriško reprezentanco na lestvici Mednarodne odbojkarske zveze in drugouvrščeno ekipo z lanskega afriškega pokala v Ruandi. S tem so si kamerunski odbojkarji, ki so evropski javnosti tako rekoč neznani, tudi zagotovili nastop na letošnjem SP.