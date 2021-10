Ko so se leta 1984 udarili v finalu evropskega prvenstva, so Francozi z Michelom Platinijem igrali najlepši nogomet, Španci pa so se zanašali na granitno obrambo pred vratarjem Luisom Arconado. Platini je nato s prostim strelom po napaki Arconade dosegel še vedno rekordni deveti gol na turnirju in popeljal galske peteline do naslova. Dobrih 37 let pozneje se bosta sosedi spet udarili za mednarodno lovoriko, a v drugačnih vlogah. Francoski selektor Didier Deschamps je po sanjskem preobratu in zmagi v polfinalu nad Belgijo s 3:2 že predal bitko za posest žoge, a ne tudi vojne za zmago v finalu ...