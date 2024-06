Šokantno! Albanski navijači so se ob izpadu svoje ekipe stepli kar med sabo (FOTO)

Ni jim bilo namenjeno: ob porazu z rezultatom 1:0 proti Španiji je albanska reprezentanca končala na zadnjem mestu skupine B. Rdeče oblečeni navijači so se iz jeze zakadili drug v drugega, medtem ko so jih redarji v fluorescentnih jopičih poskušali ločiti.

Gol Ferrana Torresa v 13. minuti je bil dovolj, da je bila tekma odločena. 24-letni napadalec Barcelone je zadel z levo nogo, potem ko mu je žogo uspešno podal soigralec Dani Almo.

Albanci kljub trudu rezultata niso mogli izenačiti. Po porazu so z 1:0 končali na zadnjem mestu skupine B z eno samo točko, izgubili pa so tudi proti Italiji z 2:1 in igrali neodločeno s Hrvaško, rezultat je bil 2:2.

Na drugi tekmi, ki je potekala sinoči, je Italija izenačila gol Hrvaške, v 98. minuti je zadetek dosegel Mattia Zaccagni.

Italija je s štirimi točkami končala na drugem mestu, Španija pa na prvem mestu z devetimi. Hrvaška je s samo dvema točkama pristala na tretjem mestu in izpadla iz tekmovanja.

Albanski navijači so se pred dnevi tepli tudi na ulicah pred tekmo s Srbijo.