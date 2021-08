Peklenska Vuelta: nov padec Primoža Rogliča (VIDEO)

V 12. etapi kolesarske dirke po Španiji so se kolesarji podali na 175 kilometrov dolgo turo od kraja Jaen do Cordobe, na poti, nekje okoli 55. kilometra, pa se je zgodila nesreča, zaradi katere je več tekmovalcev zapeljalo s proge, nekateri med njimi so končali tudi na tleh. V dogodek je bil vpleten tudi naš as, poleg njega pa še denimoinPo dogodku je bil Roglič hitro nazaj na progi, zdi pa se, da so jo vsi odnesli brez resnejših poškodb.Posnetek nesreče objavljamo spodaj.V peklenskih razmerah - namerili so kar 41 stopinj Celzija! - je bil v ciljnem šprintu v Cordobi najboljši bojeviti Danec. Kot ubežnik je izgubil zmago včeraj na brutalnem vzponu, znova pa mu je uspelo danes, s čimer je zagotovo eden najbolj bojevitih kolesarjev na letošnji Vuleti.V dobrem položaju je v cilj prišel tudi Roglič. V šprint se sicer ni vmešal, končal pa je na 12. mestu in v času zmagovalca.