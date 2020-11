Slovenska nogometna reprezentanca je v zadnjem krogu lige narodov v Atenah igrala 0 : 0 z Grčijo in se iz lige C prebila v ligo B.



Z neodločenim izidom so si izbranci Matjaža Keka zagotovili prvo mesto v skupini tri lige C. Zbrali so 14 točk, tri več od današnjega tekmeca.



Obenem so ohranili lepe možnosti za nastop v dodatnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2022.