Slovenski as mojstrsko s prvim golom v novi sezoni (VIDEO)

je z golom, svojim prvim v novi sezoni, in dvema podajama popeljal svojo ekipo Los Angeles Kings do visoke zmage s 6 : 3 nad prvaki iz leta 2019, moštvom St. Louis Blues. Kopitar ima zdaj 10 točk in je na vrhu liste strelcev in podajalcev skupaj, poleg tega pa prvi podajalec.Sicer so na tekmi prvi povedli gostitelji prek, a so Kralji tik pred koncem uvodne tretjine poskrbeli za dva gola, ko je najprej tudi po podaji Kopitarja zadelz igralcem več, nato pa še. Kralji so v nadaljevanju še povišali prednost, četrti gol zanje pa je dosegel Kopitar.Naslednja tekma Kralje čaka v sredo, ko bodo gostovali pri Minnesoti.