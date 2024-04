Slovenke sesule Paragvajke

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je v drugi tekmi kvalifikacij za nastop na olimpijskih igrah, ki bodo letos poleti v Parizu, v Neu-Ulmu premagala Paragvaj z 32:14 (17:8). Slovenke odločilna tekma za preboj na OI čaka v nedeljo, ko se bodo ob 16. uri pomerile s Črno goro.

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je lov na olimpijske igre začela s porazom proti gostiteljici Nemčiji s 25:31. Danes so na drugem preizkusu proti Paragvajkam pokazale povsem drugačen obraz in visoko nadigrale južnoameriške tekmice. Te na tem turnirju na papirju kotirajo najnižje, a so v četrtek proti Črni gori dokazale, da je treba biti z njimi previden.

Nemke so v uvodni tekmi današnjega dne z 28:24 premagale še Črno goro in tako Sloveniji naredile tudi manjšo uslugo v boju za OI, kamor vodita prvi mesti s kvalifikacijskega turnirja. Izbranke črnogorskega stratega na slovenski klopi Dragana Adžića tako ostajajo v igri za premierno vstopnico za OI.

Po dveh odigranih tekmah v Neu-Ulmu, na enem izmed treh olimpijskih kvalifikacijskih turnirjev, ima Nemčija na vrhu štiri točke, Slovenija in Črna gora po dve, Paragvaj je brez.