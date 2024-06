Slovenci preplavili München, bodo popoldne tudi Srbe?

Tudi v Münchnu je vse pripravljeno za deveti slovensko-srbski nogometni spopad, drugi na evropskem prvenstvu. Slovenija in Srbija sta v podobnem položaju, obe bi potrebovali zmago, ki je za Srbijo nujno, za naše zelo dobrodošla. Današnji (15) spektakel bo pritegnil na jug Nemčije rekordno število slovenskih navijačev.

Postavi FOTO: Gm

Slovenci so že včeraj preplavili Olimpijski park na severu mesta, izžarevali so optimizem in samozavest pred slovanskim derbijem s Srbijo, ki bo morda že določil potnika v osmino finala eura 2024 iz skupine C oziroma vsaj namignil na to. Približno 20.000 Slovencev, ki bo jutri domovalo na Allianz Areni, vsekakor goji visoka pričakovanja. Z enim očesom bodo spremljali drugo tekmo dneva med Anglijo in Dansko (18.00, Frankfurt), toda pozornost rojakov bo požel dvoboj na stadionu Bayerna.

8 medsebojnih tekem sta doslej odigrali Slovenija in Srbija 1 zmago ima na računu Slovenija in prav tako eno Srbija. 65.000 gledalcev bo danes sprejel stadion Bayerna v Münchnu.

Selektor Matjaž Kek nam je namignil, da bi lahko posegel v enajsterico, ki je začela prejšnjo tekmo z Dansko (1:1), šepala je predvsem igra v zvezni vrsti. Tam bi lahko dobil priložnost Jon Gorenc Stanković, ki je stabiliziral igro, potem ko ga je Kek poslal v ogenj namesto Timija Maxa Elšnika.

Jon Gorenc Stanković naj bi dobil priložnost v zvezni vrsti Slovenije. FOTO: Leon Vidic

Bomo videli, kako bo danes; dosedanje medsebojne tekme Slovenije z Jugoslavijo, Srbijo in Črno goro in nazadnje Srbijo so bile vselej bolj ali manj zanimive, intrigantne in nepredvidljive. Začenši s prvo na euru 2000, ki se je spektakularno končala z izidom 3:3. Dosedanja bilanca je 1-6-1.

Stojković izpostavil Šeška in Šporarja

Srbskemu selektorju Draganu Stojkoviću je jezik tekel na novinarski konferenci. Slovenijo in Matjaža Keka nadvse spoštuje, a verjame v zmago. »Nismo favoriti,« je zatrdil. Stojković in njegov varovanec, najboljši strelec Srbije Aleksandar Mitrović sta si zelo podobna v oceni Slovencev. »Imajo posameznike, kot sta Benjamin Šeško in Andraž Šporar, ampak Slovenijo odlikuje moštveni duh. Vse vemo o njej, a tudi Slovenci o nas,« je strnil misli Mitrović.

Srbski selektor Dragan Stojković se zaveda, da mora premagati Slovenijo. FOTO: John Sibley/Reuters

Stojković želi ... »Tekmo kot proti Angliji po zaostanku. Želim si, da bi 70 minut dobre igre prenesli v današnjo tekmo, ki se je zelo veselim. Vzdušje bo odlično, na tribunah bo veliko navijačev, po tekmi naj gredo na pivo, plačajo naj ga poraženci,« je zabelil selektor. »To bo težka tekma, zelo težka. Slovenija ima disciplinirano moštvo z motiviranimi igralci in odličnim selektorjem,« je Stojković jasno dal vedeti, s kom ima opravka, in dodal.

Jan Oblak naj bi imel med tekmo s Srbijo veliko dela. FOTO: Leon Vidic

»Tudi če želijo Slovenci drveti, ne morejo. Igrajo z dolgimi žogami v prostor, so organizirani. Moramo biti pametni v 40-metrskem prostoru pred našimi vrati in ne dopustiti divjanja, da bi nas kaznovali z dolgimi podajami. Tekmo moramo zapeljati v ritem, ki ga želiš in stisniti nasprotnika. Če pa bo Slovenija boljša, ji bomo čestitali in šli naprej,« je zaokrožil poglavje o Slovencih, o Srbih pa ga je odprl z razkritjem. »Dve spremembi bosta v začetni enajsterici. Dušan Tadić bo igral. Kar je rekel za medije, je rekel, nič posebnega ni bilo,« se ni prav veliko ukvarjal z mini afero in s kapetanovimi kritikami, ki so bile bolj zanimive za javnost.