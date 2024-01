Shiffrin že zmaga številka 95, Dvornik deseta, Bucik 13.

Američanka Mikaela Shiffrin je zmagovalka slaloma za svetovni pokal alpskih smučark v Jasni na Slovaškem. Šampionka iz Kolorada je vpisala že 95. karierno zmago, 58. na slalomih. Druga je bila Hrvatica Zrinka Ljutić (+0,14), tretja Anna Swenn Larsson iz Švedske (+0,81). Dobro sta se odrezali Slovenki Neja Dvornik z 10. in Ana Bucik s 13. mestom.

Američanka je ujela še en mejnik, tudi po številu uvrstitev na slalomske stopničke je od danes rekorderka in sama na vrhu lestvice.

Shiffrin ima že 82 uvrstitev na zmagovalni oder na slalomih, sloviti Šved Ingemar Stenmark, s katerim je bila izenačena, pa 81. Po skupnem številu zmag in po številu slalomskih zmag je Shiffrin že presegla dosežke prejšnjega rekorderja Stenmarka, ki je na belih strminah kraljeval v osemdesetih prejšnjega stoletja.

Dvornik prvič med deseterico

V finale sta se uvrstili dve Slovenki Ana Bucik z 12. in Neja Dvornik z 20. časom. Zlasti je navdušila najmlajša članica slovenske ženske ekipe za svetovni pokal.

Dvornik je v cilju ob svojem nastopu prevzela vodstvo in kar nekaj časa sedela na rdečem stolu, ki je v cilju rezerviran za takrat vodilno smučarko ter se prvič v karieri zavihtela v najboljšo deseterico v svetovnem pokalu.

»Prvi tek danes je bil čisto soliden, sem nekako začutila, da zdaj pa lahko dodam zraven tisto hitrost in to, kar mi manjka, in sem vesela, da mi je to v drugem teku res uspelo. Kar se pa tiče končnega rezultata pa v bistvu mogoče malo presenečenje, po drugi strani pa smo vedeli, da lahko sežem tudi med najboljših 10,« je bila nad izidom sezone in kariere navdušena Dvornik.

S svojima vožnja je bila končno zadovoljna tudi Bucik, ki sicer v finalu ni izboljšala dosežka iz prve vožnje in še ni bila v sezoni del najboljše deseterice, kar je bila sicer skorajda njena stalnica v prejšnji sezoni.

»Danes sem sigurno zadovoljna, smučanje je bilo na dosti višji ravni kot na prejšnjih tekmah, naredila sem še kar nekaj manjših napak, ki so sicer vzele nekaj časa, ampak vseeno sem vesela, da je hitrost tu in bom rekla, da lahko zdaj bolj mirno grem v nadaljevanje sezone.«

Odstop Andreje Slokar

V finalni vožnji ni nastopila najboljša slovenska slalomistka v sezoni Andreja Slokar, ki je po napaki, na enem od zavojev je zdrsnila na bok in zašla iz linije ter odstopila.

Na startu ni bilo druge najboljše slalomistke sezone in drugouvrščene v seštevku zime domačinke Petre Vlhove, ki si je v padcu na sobotnem veleslalomu poškodovala kolenske vezi in je že končala sezono.

Po koncu sezone za Vlhovo ima vodilna slalomistka in smučarka v karavani Shiffrin odprto pot do novih globusov. Po 22 tekmah je že pri 1209 točkah, oziroma več kot 400 od prvih izzivalk.

Jasna je gostila osmi ženski slalom v sezoni. Do konca zime bodo na sporedu še trije, 11. februarja sledi Soldeu v Andori, 10. marca Are na Švedskem in finalni v Saalbachu v Avstriji 16. marca.

Na slalomskem vrhu sta se v dosedanjem poteku sezone izmenjavali dve tekmovalki. Slovakinja Petra Vlhova, ki je po sobotni poškodbi kolena v prvi vožnji veleslaloma končala sezono, je v tej zimi pred poškodbo zmagala na treh slalomih (Levi I, Courchevel, Kranjska Gora), Shiffrin pa se je pred vso konkurenco zavihtela na petih (Levi II, Killington, Lienz, Flachau in Jasna).