Še en uspešen dan za Bora Pavlovčiča

Norvežan(288,5) je zmagovalec tekme smučarskih skakalcev za svetovni pokal v nemškem Klingenthalu. Na drugem mestu je bil vsega 0,7 točke za najboljšim skakalcem sezone Slovenec. Slednji je po tretjem mestu v soboto še izboljšal najboljšo uvrstitev v karieri. Tretji je bil Nemec(285,7).Pavlovčič, ki je po prvi seriji zasedal šesto mesto, je kljub znižanju naleta žirije za dve mesti skočil izjemno in s 146 metrov dolgim skokom po vrsti prehitel tako Poljaka, Norvežanakot Japoncain si zagotovil druge stopničke svetovnega pokala v karieri.Na vrhu sta bila le še najboljša skakalca te zime. Granerudu je trenerše znižal naletišče, da bi pridobil nekaj dodatnih točk. Igra desetink je bila po 140,5 metra dolgem skoku na strani Norvežana, ki je po zadnjem skoku Eisenbichlerja, ta je pristal na tretjem mestu, slavil še deseto zmago v sezoni.Odlično je nastopil tudi(276,0), ki je prišel do najboljše letošnje uvrstitve v svetovnem pokalu. Potem ko je bil pred tremi tedni v Zakopanah osmi, je bil danes sedmi.Boj za najvišja mesta je odprl(264,6), ki je po prvi seriji majhnih razlik zasedal 13. mesto. S 142,5 metra dolgim skokom je vrgel rokavico ostalim in na koncu napredoval do desetega mesta.Tilen Bartol (231,4) je v finalu pridobil tri mesta in končal kot 27. V finalu je uvrstitev močno pokvaril(207,7). Po prvi seriji je bil 20., na koncu pa je po ponesrečenem skoku osvojil eno točko za 30. mesto.Že v prvi seriji je bil prekratek, ki je tekmo končal na 33. mestu.