To pa je slovenski dan: tudi Bor med najboljšimi

Norveški smučarski skakalec(284,2 točke) je zmagovalec tekme za svetovni pokal v nemškem Klingenthalu. Drugi je bil(271,6). Od slovenskih skakalcev pa se je do odra za zmagovalce prvič v karieri povzpel(270,8).V boju za stopničke sta bila po prvi seriji dva Slovenca. Poleg(261,0), ki je bil po polovici tekme tretji, je v drugo prvi napadel Pavlovčič in na koncu prišel do izida kariere. Po izjemnem skoku v drugi seriji, ko je pristal pri 142,5 metra, je žirija znižala nalet za dve mesti, po skoku Poljakov,in, pa je bilo jasno, da stopničk slovenskemu skakanju ni mogel vzeti nihče.Lanišek je v drugo pristal pri 131,5 metra, s čimer je zaostal za svojim rojakom, ki je prvič v karieri stopil na oder za zmagovalce in postal 22. Slovenec s stopničkami na tekmah za svetovni pokal. Lanišek je na koncu zasedel peto mesto in kot sedmi ostaja najboljši slovenski predstavnik v skupnem seštevku.Razlike so bile pred finalno serijo majhne, znova pa je bil za tekmece premočan Granerud, ki je z dveh mest nižje skočil 141,5 metra in dobil še deveto tekmo za svetovni pokal v tej sezoni. Pred tem v karieri nikoli ni stal na najvišji stopnički.V finalu sta nastopila še(224,1) in(209,7). Najmlajši od bratov Prevc je bil po prvi seriji 28., v drugo pa je napredoval do 22. Žiga Jelar je izgubil dve mesti in končal kot 29.