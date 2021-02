Slovenske športnice navdušujejo, danes na stopničkah kar tri

Po odlični predstavi smučarskih tekačic Eva Urevc in Anamarija Lampič, ki sta zmagali na ekipni sprinterski tekmi za svetovni pokal v Ulricehamnu na Švedskem prihajajo odlične novice tudi iz avstrijskega Hinzenbacha. Slovenka Nika Križnar je ponovila sobotni uspeh in znova stopila na drugo stopničko.Japonska smučarska skakalka(234,1) je zmagovalka tretje posamične tekme za svetovni pokal v avstrijskem Hinzenbachu. Še drugič zapovrstjo je slavila pred najboljšo Slovenko(231), ki se je sedmič v karieri povzpela na zmagovalni oder v svetovnem pokalu. Tretja je bila Norvežanka(223,5).Tekmo je sicer zaznamoval grd padec Norvežanke. Letošnja zmagovalka na Ljubnem ob Savinji je nerodno pristala, pri čemer ji je obrnilo koleno.Ravno po nesrečni Norvežanki je po daljšem premoru skočila Križnarjeva, ki je ohranila mirno kri in pristala pri 90 metrih. Še sedmič v karieri se je povzela na stopničke, na koncu pa jo je ugnala le Takanashijeva, potem ko je Opsethova skočila nekoliko slabše in zasedla tretje mesto.(205,4 točke) je bila danes 12. V prvi seriji je izkoristila dobre razmere, skočila 90 metrov, v drugo pa je z 82,5 metra dolgim skokom po igri desetink izgubila dve mesti.Po drugem mestu v petek se tako kot v soboto tudi danes ni najbolje znašla(204). V obeh serijah je imela kar precej težav po odskoku, tekmo pa je končala na 13. mestu.(200,9) nadaljuje zbiranje točk. Tokrat je zasedla 17. mesto, potem ko je s 83,5 metra dolgim skokom v finalu pridobila tri mesta. Dve točki za svetovni pokal je z 29. mestom osvojila tudi(178,5). Že v prvi seriji je bila prekratka, ki je bila na koncu 34.