Savšek v finalu razred zase

Mesto ob Savinji je v soboto gostilo kajakaški praznik, v sklopu katerega so na tekmah nastopili slalomisti in spustaši na divjih vodah. Na Savinji je med drugim potekala druga tekma članskega slovenskega pokala HSE, kjer sta z dvojno zmago za navdušenje poskrbela favorita domačega kluba Nivo Celje. Med kajakaši je bil namreč najboljši Martin Srabotnik, drugo mesto je zasedel Lan Tominc. Med kanuisti je bil najboljši Benjamin Savšek, med kanuistkami Alja Kozorog, med kajakašicami pa Eva Alina Hočevar. Srabotnik je dosegel sekundo in pol hitrejši čas od mlajšega klubskega kolega Tominca, sicer zmagovalca z mladinskih olimpijskih iger v Buenos Airesu, na tretje mesto je priveslal solkanski kajakaš Tine Kancler. Odličen nastop je v finalu kanuistov uspel Savšku, ta je postavil tako hiter čas, da je drugouvrščeni Luka Božič za njim zaostal za skoraj tri sekunde, medtem ko je bil tretjeuvrščeni Blaž Cof počasnejši že za šest sekund. Pri kajakašicah je Urša Kragelj storila napako, ki ji je prinesla 50 kazenskih sekund, tako da se ni uvrstila v finale, medtem ko Eve Terčelj in Ajde Novak tokrat ni bilo na startu. Prihodnja tekma članskega slovenskega pokala HSE bo v soboto v Trnovem ob Soči. Okrnjeni finale Na državnem prvenstvu v sprintu na divjih vodah so podelili tako posamične kot ekipne naslove v članski in mladinski konkurenci. V večernem finalu pod reflektorji so se naslovov državnih prvakov veselili Nejc Žnidarčič med kajakaši, Blaž Cof med kanuisti, Ana Šteblaj med kajakašicami, Naja Pinterič med kanuistkami ter Martin Gale in Nejc Gradišek v dvojcu.

Žnidarčič, aktualni svetovni in evropski prvak, je na drugem mestu za seboj pustil Anžeta Urankarja, nekdanjega svetovnega prvaka in aktualnega evropskega podprvaka, tretji je bil Simon Oven, svetovni in evropski prvak v klasičnem spustu. Na državnem prvenstvu je nastopil tudi Vid Debeljak, nekdanji evropski prvak v tej disciplini, ki se je zdaj preusmeril v sprint na mirnih vodah. V kvalifikacijski vožnji sta bila z Žnidarčičem zelo izenačena, a se je moral Debeljak finalnemu nastopu zaradi zdravstvenih težav odpovedati. »Zelo rad tekmujem proti vsem najboljšim. Vid ima sladkorno bolezen, inzulinska črpalka mu je prenehala delati, tako da je moral oditi domov, saj se je slabo počutil. Res sem se veselil tega boja. Trenirala sva skupaj in moram reči, da je zelo zelo hiter. Težko bi ga bilo premagati. Zmago vzamem, ampak upam na povratni dvoboj z Vidom,« je povedal Nejc Žnidarčič.