Sanjski uvod z izjemnim Žanom Kranjcem na stopničkah

»Ni druge kot sneti se z verige in napasti na vso moč,« je v pričakovanju premiere nove sezone dejal vodilni slovenski alpski smučar Žan Kranjec in nato dejansko napoved na prvem veleslalomu tudi uresničil. Takšen pristop se mu je obrestoval, osvojil je drugo mesto in se podpisal pod svojo najvišjo uvrstitev doslej v Söldnu. Za 29-letnega asa iz Bukovice pri Vodicah je ostal za uvod nepremagljiv le najboljši smučar prejšnje zime Marco Odermatt. Nikdar na tem prizorišču do tega letošnjega Söldna ni bil tako visoko devetouvrščeni Štefan Hadalin.

Pogled na stopničke ob množici 15.000 navdušenih ljubiteljev smučarskega športa nam je vračal spomine k nepozabni olimpijski veleslalomski predstavi – tako kot tu na tirolskem ledeniku je bil takrat najvišje švicarski zvezdnik zimskega športa, tik za njim pa naš as. Na odru jima je zdaj družbo delal še tretjeuvrščeni Henrik Kristoffersen, ob katerem pa se je smejalo predvsem upokojenemu asu Marcelu Hirscherju. Avstrijec je namreč pod bogatim denarnim dežnikom Red Bulla razgrnil na trg novi model smuči in z njimi si je omenjeni Norvežan že priboril stopničke.

Razposajeni Vrhničani

Moštvena bera slovenske vrste na ledeniku Rettenbach nad Söldnom je bila lepša kot kdaj prej v tej zasedbi – na startu sta bila dva tekmovalca, oba sta se uvrstila med elitno deseterico, Žan tretjič tukaj na stopničkah, po dveh tretjih mestih (2019, 2021) je bil tokrat drugi! »Vesel sem, da grem domov spet zadovoljen in umirjen, zdaj si le želim, da bi v tem slogu tudi nadaljeval,« je poudaril v ciljnem prostoru.

Po odpovedani sobotni ženski veleslalomski preizkušnji je bilo seveda veliko ugibanja tudi o usodi nedeljske tekme, a kolikor je bilo le mogoče, so prireditelji mehko progo dovolj utrdili in tako le ni bilo težav v moškem veleslalomu. »Sneg je bil bolj pomladanski, a vseeno je bilo mogoče hitro smučati,« sta podobno razmišljala tako zmagovalec Odermatt kot tudi naš srebrni junak.

A prav junaški je bil tudi Hadalin. Sredi januarja je nazadnje tekmoval, imel je zdravstvene težave, zdaj pa je tu z 9. mestom ponovil svojo najboljšo veleslalomsko uvrstitev doslej. Veselju 27-letnika ni bilo konca tako kot ne tudi glasne skupine privržencev z njegove Vrhnike. Kamera v mogočni ciljni areni jih je na velikem zaslonu večkrat pokazala. Nič manj razposajeni niso bili kot številni Avstrijci, Nemci, Švicarji in Norvežani.