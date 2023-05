Šampanjci se hladijo: Roglič v rožnati majici proti cilju slavnega Gira

Pa smo ga dočakali. Dan, ko bo tudi kolesar iz Slovenije osvojil Dirko po Italiji. Ta hip poteka zadnja etapa letošnje izvedbe dirke, ki je samo še formalnost, saj se ne pričakuje, da bodo konkurenti na njej napadli Primoža Rogliča in mu preprečili skupno zmago. Odločilen je bil včerajšnji dan, ko je Roglič tudi ob pomoči sotekmovalca v smučarskih skokih prišel do rožnate majice.

Z današnjo zmago se bo tako Slovenija zapisala med države, ki so osvojile vse tri največje tritedenske kolesarske dirke - Dirko po Italiji (Giro d'Italia), Dirko po Franciji (Tour de France) in Dirko po Španiji (La Vuelta). Kar štiri skupne zmage na največjih tritedenskih dirkah je Slovenji privozil Roglič. Tadej Pogačar je za zdaj dve, a glede na to, da je star šele 24, ima še veliko priložnosti, da število še poveča. Pred leti se je že samo ena skupna zmaga na eni od največjih tritedenskih dirk zdela nekaj sanjskega. Danes te sanje živimo. Slovenija je postala kolesarska velesila in samo upamo lahko, da bo tako ostalo še nekaj let.

Dobro razpoložen

Začetek današnje etape je bil, kot smo to na tritedenskih dirkah že vajeni, slavnosten. Roglič je imel z moštvenimi kolegi čas, da so naredili nekaj skupinskih slik. Zanimivo, da bodo dirko končali vsi člani ekipe Jumbo-Visma. To na tritedenskih dirkah v moštvih še zdaleč ni pravilo. Pogosto ekipe ostanejo brez kakšnega tekmovalca. So pa Imeli zato v Jumbo-Vismi ogromno težav z odpovedmi pred začetkom Dirke po Italiji, a to k sreči ni vplivalo na končni rezultat.

Roglič je imel tudi z največjim konkurentom na dirki, Greaintom Thomasom, čas pokramljati.

Slovenski šampion je bil pred zadnjo etapo seveda dobro razpoložen. Ne zgodi se vsak dan, da osvojiš veliki Giro d'Italia.

Na današnjo zadnjo etapo se je Roglič podal s kolesom, odetim v rožnato barvo.