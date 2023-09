Roglič in Vingegaard najboljša pomočnika

Saga o troboju znotraj ekipe Jumbo Visma za zmago na Vuelti je v 18. etapi dobila epilog. Prva favorita in najmočnejša kolesarja na dirki Primož Roglič in Jonas Vingegaard nista napadala ali se potegovala za etapno zmago, prelevila sta se v najboljša možna pomočnika Seppa Kussa, ki bo, kot kaže, v nedeljo v Madrid prikolesaril v rdeči majici.

Jumbovci so sicer na zadnji pravi gorski preizkušnji za razliko od Angliruja, ki so ga hoteli zase in so ga tudi dobili z Rogličevo zmago, dopustili še en dan Remca Evenepoela (Soudal Quick Step). Lanski zmagovalec Vuelte, ki je vse upe na obrambo te lovorike izgubil v 13. etapi, je bil najmočnejši v ubežni skupini. Tako je slavil svojo tretjo etapno zmago in si tudi že zagotovil pikčasto majico kralja gora v nedeljo v španski prestolnici.

Daleč za njim je bilo na ciljnem vzponu na Cruz de Linares (8,3 km, 8,6-odstotni povprečni naklon) pričakovati tudi odločitev, kdo bo pred palačo Cibeles nosil rdečo majico zmagovalca 78. Vuelte. In podoba je bila takšna, kot so si jo želeli številni ljubitelji kolesarstva po svetu.

Dirke morda ne bo dobil najboljši kolesar, jo bo pa eden od najbolj priljubljenih, ki se je do te Vuelte vedno brez pomisleka žrtvoval za svoja kapetana. Kuss je Rogliču pomagal do treh zmag na Vuelti (2019, 2020, 2021) in ene na Giru (2023), Vingegaardu pa do dveh na Touru (2023). Po spletu okoliščin – odločilno prednost si je prikolesaril s pobegom v 6. etapi – se je 29-letni Američan slovenskih korenin znašel v rdeči majic, ki bi mu jo po Evenepoelovem zlomu lahko odvzela le moštvena kolega.

Še zadnja past

Kazalo je, da mu jo bosta, saj sta Roglič in Vingegaard napovedal odprto dirko do konca. To se ni potrdilo na cesti, Jumbo Visma bo zgodovinsko zmago – kot prva ekipa v zgodovini bo v isti sezoni dobila vse tri tritedenske dirke – najverjetneje slavila s tretjim šampionom.

Dirka sicer še ni končana. V ravninski 19. etapi se bomo spomnili, da so na Vuelti tudi sprinterji, nato pa bo na vrsti najdaljša preizkušnje dirke, na poti do Guadarrame bo treba premagati kar 208 km in 10 kategoriziranih klancev. Nobeden od njih ni posebej zahteven, v seštevku pa nanesejo 4300 višinskih metrov. Na tako naporni etapi predzadnji dan zadnje tritedenske dirke v sezoni lahko kateremu od kolesarjev noge odrečejo sodelovanje.

»Fatje so opravili izjemno delo. Tako smo se dogovorili znotraj ekipe in med nami tremi že pred etapo na Angliru. Vse bližje smo Madridu, vendar moramo ostati osredotočeni, v 20. etapi ne bo visokih gora, bodo pa klanci vseeno naporni,« je na zadnjo past opozoril Kuss.