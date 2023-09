Prvi reli v dolini zelenega zlata (FOTO)

V Spodnji Savinjski dolini se je zadnji avgustovski vikend odvijalo državno prvenstvo v reliju, in sicer je pod okriljem Avto moto društva Vili potekal prvi reli z naslovom Dolina zelenega zlata.

Na tekmovanju je nastopilo 45 dirkačev, poleg Slovencev so prišli tudi vozniki iz Avstrije in s Hrvaške. Reli je imel devet hitrostnih preizkušenj v skupni dolžini 81 kilometrov, potekal pa je v občinah Žalec, Polzela in Braslovče.

Znak za start je dala Nataša Juhart, županja občine Vransko.

Zmagovalci s pokali v rokah

81 kilometrov in devet hitrostnih preizkušenj je imel reli.

Del startnin

Uradno odprtje je bilo v petek ob 17. uri pred fontano piv Zeleno zlato v Žalcu s predstavitvijo dirkaških posadk, sledila je prva hitrostna preizkušnja po mestnih ulicah, zvečer pa je bil koncert skupine Fajercajg. Drugi dan so sledile hitrostne preizkušnje po več krajih v Spodnji Savinjski dolini, nosile pa so imena osrednjih podpornikov relija. Tekmovanje se je končalo v soboto pozno popoldne ob 18. uri s podelitvijo pokalov najboljšim dirkačem pri fontani piv v Žalcu.

Občinstvo si je z zanimanjem ogledovalo vozila.

Na prvi izvedbi relija Dolina zelenega zlata v Žalcu sta zmagala Rok Turk in Blanka Kacin (hyundai i20 rally2), in to kljub prazni pnevmatiki. Naveza Turk-Kacin je dobila sedem od devetih hitrostnih preizkušenj in imela 19 sekund prednosti pred Markom Grossijem in Taro Berlot (hyundai i20 R5). Odlična tretja sta bila Mark Škulj in Pia Šumer (opel corsa rally4). Za organizacijo prvega relija so prireditelji prejeli izjemno dobre ocene, v luči nedavnih dogodkov v Sloveniji pa so se organizatorji odločili, da bodo del startnin namenili v dobrodelne namene za pomoč prizadetim v poplavah.