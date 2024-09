Primož Roglič pred četrtim slavjem na Vuelti

Slovenski kolesarski as Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) je tik pred četrto skupno zmago na dirki po Španiji. V 20. etapi od Villarcaya do Picona Blanca (172 km) je bolj pokrival napade tekmecev in zasedel tretje mesto. Zmagal je Irec Eddie Dunbar (Jayco AlUla). V skupnem seštevku je Roglič povišal prednost pred zasledovalci na 2:02 minute.

V skupni razvrstitvi kljub zahtevni etapi s 5000 višinskimi metri ni prišlo do sprememb na prvih šestih mestih.

Roglič ima pred drugouvrščenim Avstralcem Benom O'Connorjem (Decathlon AG2R) zdaj 2:02 minute naskoka, tretji Španec Enric Mas (Movistar) pa zaostaja 2:11 minute. Ekvadorec Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) na četrtem mestu zaostaja natanko tri minute.

Slovenski kolesar je na dobri poti do četrte skupne zmage na Vuelti (2019, 2020, 2021). Za zdaj zaostaja le za rekorderjem Špancem Robertom Herasom, ki je bil najboljši prav štirikrat v začetku tega stoletja.

Roglič je na oder za zmagovalce po skupno 40. dnevu v rdeči majici na Vuelti prišel z masko, potem ko je bilo nekaj težav z boleznijo v ekipi Red Bull-BORA-hansgroheja. »Ekipa trenutno ni najbolje, ampak vsi so dali vse od sebe, zato jim izrekam veliko spoštovanje. Dali so vse, kar so še imeli,« je v izjavi na spletni strani Vuelte dejal Roglič.

Dan bližje končnemu slavju

»Na srečo je trenutno z mano vse v redu, za mano pa je lep dan. V vseh treh tednih smo opravili res ogromen posel, a zdaj moramo postaviti še piko na i,« je dodal 34-letni zmagovalec štirih tritedenskih dirk, potem ko je lani dobil tudi italijanski Giro.

»Moramo počakati, vendar smo še dan bližje končnemu slavju. Vse gre v pravo smer, a nas jutri čaka še en dan za premike v generalni razvrstitvi. Vedno poudarjam, da nisem specialist za vožnjo na čas, moram pa dati vse od sebe," je še v svojem slogu zaključil 18-kratni zmagovalec voženj na čas v poklicni karieri in med drugim tudi olimpijski prvak v kronometru iz Tokia 2021.

Etapno zmago je slavil Irec Eddie Dunbar (Jayco AlUla), ki je napadel na zadnjem klancu na Picon Blanco (7,9 km/9,1 %), a ni bil nevaren v skupnem seštevku. Kljub kasnejšim napadom v ozadju je 28-letni Irec zdržal in slavil peto zmago v karieri in drugo na tej Vuelti.

»Ta zmaga je zagotovo še nekoliko slajša. Dobro sem se počutil. Bil sem samozavesten, kolesaril v svojem ritmu, obenem pa sem poznal vzpon iz dirke po Burgosu leta 2020. Vedel sem, da se dejanski potek klanca nekoliko razlikuje od profila. Na strmih delih sem dal vse od sebe, po bolj ravnih delih pa sem malce varčeval moči,« je po zmagi organizatorjem dirke dejal Dunbar.

Drugi je ciljno črto prečkal Mas s sedmimi sekundami zaostanka, Roglič je bil tretji, za Dunbarjem pa je zaostal deset sekund.

V nedeljo

V etapi je dogajanje na cesti nadzorovala ekipa Soudal Quick-Step, ki je skušala pripraviti teren za napad na etapno zmago kapetana Španca Mikela Lande. Tudi zato si skupina desetih kolesarjev v ospredju ni privozila prevelike prednosti.

Roglič, ki je zaradi bolezni izgubil dva od pomočnikov Kolumbijca Daniela Martineza in Nemca Nica Denza, hitro pa je zaostal tudi Rus Aleksandr Vlasov, se je ves čas varno vozil v skupini najboljših. Tudi sicer je bil bolj obrambno naravnan po visoki prednosti v skupnem seštevku.

Nekaj napadov je bilo že na predzadnjem klancu, a nič odločilnega. Na zadnjem klancu je večkrat ritem narekoval tudi Roglič, vendar ne tako močno kot dan prej ob tretji etapni zmagi na tej Vuelti. Okoli pet kilometrov pred koncem je napadel Dunbar in hitro ujel vse v ospredju ter zdržal do konca. V ozadju ni bilo izrazitih napadov na strmem zadnjem klancu, zato so razlike na cilju ostale majhne.

V nedeljo bo za konec Vuelte le še vožnja na čas v Madridu (24,6 km), na kateri bo eden glavnih favoritov tudi Roglič.