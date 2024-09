Roglič do velike zmage in rdeče majice! (VIDEO)

Slovenski kolesarski as Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) je v 19. etapi dirke po Španiji od Logrona do Alto de Moncalvilla (173,2 km) zmagal ter prevzel skupno vodstvo. Štiriintridesetletni Kisovčan je za tretjo etapno zmago na Vuelti ciljno črto na vrhu zaključnega vzpona po odličnem delu celotne ekipe prečkal 46 sekund pred tekmeci.

Roglič je v današnji etapi ugnal prva zasledovalca Francoza Davida Gauduja (Groupama-FDJ) in Danca Mattiasa Skjelmoseja (Lidl-Trek), ki sta drugim pobrala preostale bonifikacijske sekunde. Četrtouvrščeni Španec Enric Mas (Movistar) je zaostal 50 sekund, Ekvadorec Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) pa 1:03 minute. Do danes vodilni Avstralec Ben O'Connor (Decathlon AG2R) je bil 12. z zaostankom 1:49 minute.

V skupnem seštevku je tako Roglič po peti etapi znova oblekel rdečo majico vodilnega. Potem ko je po nekoliko tveganem taktičnem manevru v šesti etapi prepustil vodstvu O'Connorju in za njim zaostajal že za 4:51 minute, je v naslednjih dveh tednih lovil in danes tudi dokončno ujel 28-letnega Avstralca.

Pred zadnjima dvema etapama ima slovenski as zdaj kar 1:54 minute naskoka pred O'Connorjem, tretji pa je Mas, ki zaostaja 2:20 minute. Četrti je Carapaz, ki ima po novem 2:54 minute zaostanka za Rogličem.

Napredoval na šesto mesto večne lestvice

Za slovenskega asa je bila to tretja zmaga na letošnji Vuelti, skupno pa že 15. na španski pentlji, s čimer je napredoval na šesto mesto večne lestvice. Števec zmag je v karieri zdaj pomaknil na 87 in se še dodatno približal rekordnemu četrtemu skupnemu slavju na Vuelti (2019, 2020, 2021). Štirikrat je doslej slavil le Španec Roberto Heras.

Roglič je drugič v karieri slavil na Moncalvillo (8,6 km/8,9 %), potem ko je v dvoboju s Carapazom tega ugnal pred štirimi leti in tlakoval pot do takrat druge skupne zmage.

V današnji etapi ekipe najboljših niso dovolile številčnejšega bega. Višje prednosti od petih minut si peterica na čelu ni privozila, pred ciljnim klancem pa je prednost izpuhtela.

Rogličeva ekipa je tudi v prvem, lažjem delu vzpona postavila na čelo večino Slovenčevih pomočnikov in hitro razredčila skupino najboljših. Že okoli šest kilometrov do konca so se v slogu ekipnega kronometra odpeljali Roglič ter oba pomočnika Kolumbijec Daniel Martinez in Aleksandr Vlasov.

Nato je Roglič sam ostal v ospredju in si z enakomernim ritmom sprva privozil pol minute naskoka. V ozadju so nekateri sicer poskušali z napadi, a v primerjavi s Slovencem na dolgi rok niso pridobivali. O'Connor je popustil 3,5 km pred koncem, v boju za stopničke pa sta veliko proti Avstralcu pridobila Mas in Carapaz, a po drugi strani tudi precej zaostala za Rogličem.

V soboto bo na vrsti zahtevna predzadnja etapa letošnje Vuelte od Villarcaya do vrha Picona Blanca, v kateri bodo morali kolesarji premagati sedem kategoriziranih klancev in skupno kar 5100 višinskih metrov.