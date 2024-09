Primož Roglič z eno roko že v rdeči majici

Legendarni vzpon na Lagos de Covadonga se tudi tokrat ni izneveril slovesu enega od odločilnih klancev Vuelte. V 16. etapi 79. španskega kroga je ponudil dve dramatični bitki, za etapno zmago, ki si jo je po neštetih poskusih med ubežniki prikolesaril Marc Soler (UAE), in za rdečo majico, ki jo je Ben O'Connor (Decathlon Ag2r) ubranil z zadnjimi vati moči, vendar tudi z zavedanjem, da jo bo prej ali slej izgubil. Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe) po bolj taktično preudarni kot napadalni predstavi za vodilnim Avstralcem zaostaja le še pet sekund.

Če 34-letni Kisovčan v 15. etapi ne bi prejel 20-sekundnega pribitka, ker se je po menjavi kolesa predolgo vozil v zavetrju spremljevalnega avtomobila, bi tokrat že tretjič na tej Vuelti in skupno 40. v karieri oblekel rdečo majico. Četudi mu to ni uspelo, je dolg in naporen lov za O'Connorjevo prednostjo 4:51, ki si jo je 28-letni kapetan Decathlona prikolesaril s pobegom v 6. etapi, bolj kot ne končan.

Marc Soler si je po številnih pobegih vendarle prikolesaril etapno zmago. FOTO: Sprint Cycling Agency/Unipublic

Za to je Roglič potreboval deset etap in šest napadov, čeprav bi njegovo predstavo na Lagos de Covadonga, kjer je leta 2021 zmlel tekmece s prednostjo 1:35, stežka označili za napadalno. Slovenski zvezdnik je kolesaril bolj, kot če bi že branil vodstvo v skupnem seštevku in ga ne napadal. Na ciljnem vzponu svojih pomočnikov ni poslal na čelo skupine in tudi kasneje ni sprožil nobenega skoka.

To je najprej storil Mikel Landa (Soudal Quick Step) 8,5 km pred ciljem, vendar se je opekel. Nato ni mogel slediti številnim napadom Enrica Masa (Movistar). Prvi je 7 km pod vrhom v težave spravil O'Connorja, drugemu poldrugi kilometer kasneje ni takoj sledil niti Roglič, ki pa je nevarnega španskega tekmeca ujel z vožnjo v svojem tempu.

Wout van Aert je žalostno končal Vuelto. FOTO: Toni Baixauli Unipublic/Cxcling

Tej dvojici je družbo v zaključku delal še Richard Carapaz (EF Education) in sestavil trojico, ki ji ta čas najbolje kaže, da bo stala na odru za zmagovalce na cilju v nedeljo v Madridu. Slovenec, Španec in Ekvadorec so skupaj prikolesarili v cilj 3:54 za zmagovalcem Solerjem, 58 sekund za njimi je prisopihal še vztrajni O'Connor, ki je branil prednost 1:03 pred Rogličem.

Zasavski orel bi morda že prevzel vodstvo, če se v dežju ne bi zelo previdno lotil kratkega spusta pred zadnjo vzpetino proti cilju, vendar se mu v tem položaju ne mudi več v rdečo opravo. Protokolarne obveznosti in odgovornost branjenja majice vodilnega, ki zahtevajo čas in energijo, so najbrž za še dva dneva (naslednja gorska etapa je petkova 19.) brez pravega upanja končne zmage ostale O'Connorju in njegovi ekipi.

V trenutku ob zeleno in pikčasto majico

Poleg tega ni bilo potrebe, da bi Roglič, ki ima 1:20 prednosti pred Masom, tvegal na dan, ki je z dirke odnesel njegovega nekdanjega moštvenega kolega Wouta van Aerta. Felix Engelhardt (Jayco Alula) je na mokri cesti na ovinku tik pred njim izgubil nadzor nad kolesom in sprožil padec treh kolesarjev, v katerem jo je najbolj skupil Belgijec. Po zamenjavi kolesa je nadaljeval nekaj metrov, vendar je bil udarec v desno koleno prehud. Tako se je nadaljevala nesrečna sezona zanj in njegovo ekipo Visma Lease a Bike, ki se je letos zapletla v številne hude padce.

Van Aert si je marca na dirki okrog Flandrije zlomil ključnico, sedem reber in prsnico, zaradi česar je izpustil vrhunec spomladanskih klasik in Giro. Po vrnitvi je na Vuelti dosegel vrhunsko formo in si prikolesaril tri etapne zmage. Nosil je zeleno majico najboljšega šprinterja in pikčasto kralja gora. Do nesrečnega padca je kazalo, da bo obe nosil tudi v Madridu, a je ostal brez vsega, ogrožen pa je tudi njegov nastop na SP v Zürichu.