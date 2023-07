Pričenja se mladinsko evropsko prvenstvo v biljardu: Slovenija ima več adutov

Danes se bo v Podčetrtku začelo mladinsko evropsko prvenstvo v biljardu, trajalo bo teden dni. Merilo se bo v moških in ženskih starostnih kategorijah do 17 in 19 let ter ekipno. Gostitelj Slovenija ima v reprezentanci sedem upov, to so Miha Vičič Šnajdar (17), Tristan Šulek (15), Blaž Rus (15), Maks Benko (13), Svit Pavlinjek (13), David Gradišnik (13) in Maj Badovinac (12).

V Termah Olimia v Podčetrtku bodo tekmovali v osemki, devetki, desetki in takoimenovanem straight poolu. V domačem taboru pod vodstvom trenerja Mitje Gradišnika največ upov polagajo v trinajstletnega Maksa Benka, slednji je lani že osvojil bronasto kolajno v disciplini desetka na mladinskem evropskem prvenstvu v Petriču v Bolgariji v konkurenci do 17 let. Za kako nadarjenega fanta gre, pove tudi dejstvo, da je v Sloveniji jakostno številka ena v absolutni, tudi članski konkurenci, je tudi državni članski prvak v devetki.

»K biljardu me je pripeljal Mitja Gradišnik, srečala sva se v šoli, saj je oče mojega sošolca. V biljardu mi je všeč popolnoma vse, vzornik pa mi je Nemec Joshua Filler,« razloži Maks Benko, učenec Osnovne šole Ketteja in Murna iz Ljubljane. »Od prostočasovnih dejavnosti se ukvarjam s košarko, plavanjem, ko so olimpijske igre še posebej rad spremljam kolesarstvo. Moja želja v biljardu je postati svetovni prvak,« pojasni nadobudni fant iz ljubljanskega Biljard kluba Direkt, ki mu je pri tekmovalnih popotovanjih bilo najbolj všeč v Španiji in na Bahamih.

Poklicne vode

Med slovenskimi člani sicer ni nobenega poklicnega igralca, vsi so zaposleni, uspešno pa se predstavljajo na evropskih prvenstvih. V članski selekciji je še najbolj profesionalna Ana Gradišnik, sestra alfe in omege za biljard v Sloveniji, tudi Maks Benko je v poklicnih vodah. »Tudi vsi mladinci so na dobri poti, resno trenirajo in imajo tudi takšne ambicije, vadijo kot poklicni športniki, po programu trikrat tedensko. Mednarodni olimpijski komite priznava biljard, v Sloveniji imamo kategorizirane športnike. Večinoma imamo državno kategorizacijo, razen Ane in Mateja Brajkoviča, on tekmuje na invalidskem vozičku, ta imata mednarodno kategorizacijo,« omeni Mitja Gradišnik.

»Maksu pa je še niso hoteli dati, saj je še premlad. Ko je osvojil evropsko odličje, kar bi bila podlaga za to, je imel šele dvanajst let. Naši predpisi pa za kategorizacijo zahtevajo najmanj 14 let. Nismo je dobili, zato tudi ne moremo dobiti denarnih sredstev od države in občine, to je nenavaden odnos države do vrhunskih športnikov.«