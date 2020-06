Pred Ljudskim vrtom kot na fronti, na zelenici napeto do konca

Vroč derbi med večnima tekmecema Olimpijo in Mariborom se je končal z zmago zelenih v Ljudskem vrtu (0 : 1). Šest krogov pred koncem državnega prvenstva imajo Ljubljančani pred Mariborčani štiri točke prednosti.



V prvem polčasu sta se tekmeca razšla brez zmagovalca, je pa bilo slišati več pokov pred stadionom, navijači zelenih so pripravili celo ognjemet. Po zapravljeni lepi priložnosti Luke Zahoviča je v protinapadu zadel Ante Vukušić v 59. minuti. Mariborčani so imeli do konca še nekaj zrelih priložnosti, a so bili varovanci Sergeja Jakirovića premalo zbrani in vse tri točke so odšle v prestolnico.



Izidi 30. kroga in lestvica Prve lige Telekom Slovenije:

petek, 26. junij:

Rudar – Triglav 0 : 1 (0 : 1)



sobota, 27. junij:

CB 24 Tabor Sežana – Bravo 0 : 0

Aluminij – Celje 0 : 2 (0 : 2)



nedelja, 28. junij:

Mura – Domžale 0 : 1 (0 : 0)

Olimpija – Maribor 1 : 0 (0 : 0)



Lestvica

1. Olimpija 30 18 5 7 57 : 35 59

2. Celje 30 15 10 5 60 : 29 55

3. Maribor 30 16 7 7 52 : 29 55

4. Aluminij 30 14 6 10 49 : 35 48

5. Mura 30 12 11 7 46 : 36 47

6. Bravo 30 11 8 11 41 : 44 41

7. Tabor Sežana 30 9 7 14 34 : 44 34

8. Domžale 30 9 6 15 40 : 53 33

9. Triglav Kranj 30 9 4 17 36 : 68 31

10. Rudar Velenje 30 0 10 20 26 : 68 10