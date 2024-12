Zimska pravljica na začetku: Hrobat in Kranjec na stopničkah v Beaver Creeku

Če se po jutru dan pozna, potem je pred slovensko moško smučarsko reprezentanco zelo lepa zima. Konec tedna v oddaljenem Beaver Creeku, enem od znanih ameriških smučarskih središč, je namreč privržence našega tekmovalnega smučanja razveselil s 3. mestoma smukača Mihe Hrobata ter veleslalomista Žana Kranjca. Zlasti prvi je pripravil lepo presenečenje.

Pri 29 letih se je prvič doslej uvrstil na stopničke tekme svetovnega pokala, dobro pripravljenost je potrdil že v prejšnjih dneh Beaver Creeka, ko je šlo za uradni trening na znameniti Progi ptic roparic, optimistično pa je tako o tej smukaški premieri kot tudi sezoni 2024/25 nasploh razmišljal že v uspešnem pripravljalnem obdobju.

Že tako je malo spal

Z novim trenerjem Alešem Brezavščkom je bil dvakrat na pripravah v Čilu. »Predvsem te druge čilenske priprave so bile res kakovostne, dobili smo odlično progo za trening, vadili v različnih razmerah. Na koncu je bilo že kar toplo, le megle nismo imeli,« se je nasmehnil. Dodal je, da si po nedeljski vrnitvi v domovino kaj prida še ni oddahnil.

»Že tako sem malo spal, potem pa me je še zbudil potres,« si je tako kot številni Gorenjci, zlasti pa prebivalci škofjeloško-kranjskega območja, dodobra zapomnil dogodek v noči med nedeljo in ponedeljkom.

Doma ni počitka

Toda da bi se kaj posebej prilagajal na časovno razliko po prihodu iz ZDA, si niti ne more privoščiti. »Glede na to, da imam doma dva otroka, si lahko mislite, da počitka ne bo,« je bil – razumljivo – dobre volje. Razveselil se je lepega darila delodajalcev, fotografije ene od ptic roparic, ob kateri mu bodo seveda misli vedno uhajale k tej kultni progi v Beaver Creeku.

Na stopničkah je bil, a še zdaleč ne svojih prvih, tudi Žan Kranjec. Podobno kot Brezavšček v omenjenih hitrih disciplinah alpskega smučanja je tudi ta naš odličen veleslalomist vstopil v sezono z novim trenerjem in vsaj za zdaj naveza z Miho Verdnikom deluje dobro in učinkovito. Oktobrska premiera v Söldnu na Tirolskem je našemu vodilnemu smučarju prinesla 6. mesto, Beaver Creek pa zdaj 3., kar je njegova 15. uvrstitev med najboljše tri na tekmah svetovnega pokala. Na vrsti pa sta zdaj klasiki v Val d'Iseru in na njemu posebej ljubi progi v Alti Badii.