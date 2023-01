Pomislil na dopust in skočil pod oder

Japonski šampion Rjoju Kobajaši je minuli konec tedna s pridom izkoristil prednost poznavanja domače skakalnice v Saporu. Po vseh treh tamkajšnjih tekmah se je zavihtel na zmagovalni oder, dvakrat na najvišjo stopnico, potem ko je po petkovem slavju tudi včeraj preskočil vse tekmece.

Slovenski skakalci so po Zakopanah tudi na Japonskem ostali brez želenih stopničk. Še najbolj se jim je v Saporu – zanimivo – približal Domen Prevc, ki je za slovo od dežele vzhajajočega sonca poletel do nehvaležnega 4. mesta. Za tretjeuvrščenim Nemcem Markusom Eisenbichlerjem, ki se je prav tako veselil najboljšega dosežka v sezoni, je zaostal za 7,1 točke.

Najmlajši od bratov Prevc je sicer lep primer, kako tanka je v tem športu meja, ki loči uspeh od neuspeha. Potem ko je na obeh nočnih preizkušnjah na Okurajami s 40. in 35. mestom ostal praznih rok (če upoštevamo še Bischofshofen in Zakopane, je do včeraj pod žarometi nanizal štiri zaporedne ničle), se je na zadnji tekmi pri dnevni svetlobi vendarle »zbudil«, izkoristil ugoden vzgornik in pokazal, kaj vse še vedno tiči v njem.

»Če sem iskren, sem že razmišljal o dopustu. Zagotovo je to, da sem imel prazno glavo, pripomoglo k temu, da sem bil uspešen, saj sem skakal sproščeno. Upam, da bom v nadaljevanju sezone bolj samozavestno zbiral točke,« si je zaželel 23-letni član kranjskega Triglava.

Najvišje uvrstitve v tej zimi se je s 6. mestom veselil tudi njegov najstarejši brat Peter Prevc. »Od kvalifikacij (3.) naprej mi je šlo zelo dobro, vsi skoki so bili skoraj odlični,« je ocenil naš najizkušenejši reprezentant. Ob Anžetu Lanišku (9.) in Timiju Zajcu (10.), ki sta se prav tako prebila med elitno deseterico, sta zelo dobro slovensko zaključno moštveno predstavo na Japonskem zaokrožila Lovro Kos (16.) in Žiga Jelar (28.).

Konec tedna prvi poleti

Od naše sedmerice je včeraj brez točk ostal le Žak Mogel (40.), ki je dan prej navdušil z 10. mestom, s katerim si je priskakal svoj najboljši dosežek med elito. Prej je dvakrat osvojil točke za svetovni pokal, obakrat leta 2018 v Ruki, kjer je opozoril nase s 24. in 20. mestom.

»V drugi seriji je bilo lepo čakati na razplet in gledati, kako so drug za drugim zaostajali za menoj,« je zaupal 21-letni član SSK Ljubno BTC, potem ko je s šestim dosežkom finala prehitel kar 12 tekmecev – med njimi tudi preostala slovenska finalista Zajca (12.) in Petra Prevca (13.), ki sta bila po uvodni seriji še šesti oziroma tretji.

Po smoli s slabim vetrom je predvčerajšnjim prvič po lanskem Willingenu (34.) praznih rok ostal skupno tretjeuvrščeni Lanišek, kar sta njegova velika tekmeca, poljski nosilec rumene majice Dawid Kubacki (4. in 11.) in predvsem norveški »zlati orel« Halvor Egner Granerud (2. in 2.), izkoristila ter se v seštevku za svetovni pokal na polovici sezone oddaljila za 223 oziroma 175 točk.

»Morda to ni bil vikend po mojih željah, a moji skoki so še vedno kakovostni. Moral se bom malo sprostiti in zadihati, potem bo vse spet lažje,« je dejal 26-letni Domžalčan. Naslednji tekmi za svetovni pokal bosta konec tedna na letalnici na Kulmu.