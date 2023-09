Poljska neverjetno hitro do naslova evropskega prvaka

Odbojkarji Poljske so novi evropski prvaki. V finalu v Rimu so gladko s 3:0 (20, 21, 23) premagali branilce naslova, Italijane. Za Poljsko je to po letu 2009 drugi evropski naslov, z zmago pa so se Italijanom, ki ostajajo pri sedmih zlatih odličjih, oddolžili za lanski poraz na svetovnem prvenstvu na Poljskem.

Poljaki, ki so v polfinalu ugnali tudi Slovenijo, so do zmage prišli lažje, kot je marsikdo pričakoval, nekaj negotovosti je ponudil le tretji niz.

V prvih dveh nizih so imeli gostitelji velike težave s sprejemom, te sta jim povzročala predvsem bloker Norbert Huber in Wilfredo Leon. Varovanci srbskega strokovnjaka Nikole Grbića so si v prvem nizu odločilno prednost priigrali v drugem, v drugem pa že na začetku. V tretjem nizu je kazalo, da se bodo Italijani vrnili, nekaj časa so vodili, toda Poljaki so spet s servisi spreobrnili rezultat, na koncu pa kljub veliki borbenosti Italijanov izkoristili drugo zaključno žogo.

Pri prvakih, ki so dosegli kar 11 asov, od tega Huber pet, je Leon - naturaliziranega Kubanca so razglasili za najkoristnejšega igralca prvenstva, dosegel 13 točk, korektor Lukasz Kaczmarek jih je dodal 12. Pri Italijanih jih je 13 dosegel Daniele Lavia.