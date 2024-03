Petru Prevcu bolezen pobrala energijo: Sploh ne vem točno, kaj se je zgodilo na skakalnici

Dolgoletni kapetan slovenske reprezentance v smučarskih skokih Peter Prevc, ki bo v nedeljo v Planici končal bogato športno pot, je navijačem povzročil nekaj sivih las. Na poti na Norveško je zbolel in nato pristal na antibiotikih, kljub temu pa je skakal odlično. V Planico se je vrnil, zatrjuje, 100-odstoten, vendar mora še malo umiriti misli.

Četudi je zdaj zdrav, se mu vidi, da mu je bolezen pobrala nekaj energije. »Zlasti kilograme. Vendar trenutno nimam časa več jesti. Vsaj piti bi moral več,« je razmišljal slovenski as, ki je zbolel že na poti na norveško turnejo, se tri dni počutil slabo in imel povišano temperaturo, nato pa je po zdravniškem pregledu prejel antibiotično terapijo.

Kljub temu ni razmišljal o tem, da bi kakšno od tekem izpustil: »Če ne bi bila vsaka odločilna, bi morda preskočil Trondheim. Tako pa si enostavno moral tekmovati na vsaki, sicer bi ostal brez nastopa na naslednji tekmi.« Zdravstvenim težavam navkljub pa je minulo nedeljo v Vikersundu poletel do 243,5 metra.

Še zadnjič na vrh letalnice bratov Gorišek

Kako pa je bilo še zadnjič v karieri odpreti planiški konec tedna in se povzpeti na vrh letalnice bratov Gorišek, pravzaprav še ni znal pojasniti.

»Toliko imam obveznosti letos tukaj, zaradi katerih letam gor in dol, da sploh še ne vem, kako je bilo v kvalifikacijah. Sploh ne vem točno, kaj se je zgodilo na skakalnici. Ko se vse skupaj malo umiri, bom moral zavrteti film nazaj in naredili bomo analizo za tekmo,« je dogajanje pod Poncami uvodoma povzel Peter Prevc, ki je zaradi napovedanega slovesa od tekmovalnega športa letošnja osrednja osebnost Planice.

»V prvem skoku me je letalnica malo presenetila, drugi je bil že kar zelo dober, tretji se mi zdi tehnično še boljši, ampak bo treba čez prelet še malo naštudirati, kako in kaj,« je današnje nastope v izteku letalnice ocenil 31-letnik, ki je užival v domačem vzdušju, ki ga je pripravilo 13.640 gledalcev, medtem ko je nova zaletna smučina še precejšnja uganka.

»Pozna se ta nov zalet, je še manjša uganka, tako da se moram še malo prilagoditi, ampak se mi zdi, da bom temu kos do konca vikenda,« je zatrdil kapetan slovenske vrste, za katerega so navijali tudi žena Mina in sinova Ludvik in Oskar.

»Vzdušje je bilo pa že danes krasno. Tik pred menoj je Domen poskrbel za 'ogrevanje' in je dodobra ogrel publiko, tako da ko sem se usedel na 'rampo', se je na vrhu slišal čebelnjak. Več športnik težko doživi,« je dodal.