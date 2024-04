Želite biti bogati? Naravnajte se na vibracijo bogastva

Prvo pravilo je, da si nikoli ne smete zastaviti za cilj zgolj dejstva, da dobite denar. Nikoli ne smete poskušati pridobiti obilja z razmišljanjem, hrepenenjem ali rituali, samo da bi ga imeli. Največja skrivnost je, da lahko namero o bogastvu uresničite samo, če natančno opredelite, za kaj ta denar potrebujete. To je smiselno, saj tudi v resnici želite tisto, kar z denarjem lahko kupite – samo da denar je pri vas, je povsem nesmiselno. Če si želite nov avto, delajte za uresničitev ideje novega avtomobila, ne za denar. Če si želite potovanja, si ga predstavljajte – ne usmerite se samo na poln bančni račun.

Duhovni učitelji so prepričani, da se rezultati pojavijo s spreminjanjem resničnosti z zaporedjem naključij, ki omogočijo, da se zgodi vaš cilj. Namen denarja je, da kroži, in lahko ga pritegnete v življenje, če mu boste to omogočili. Ne sme torej le ležati na vašem bančnem računu.

Obstaja paradoks – vesolje lahko deluje v smeri uresničevanja vaše želje samo, če popolnoma pozabite nanjo. Z drugimi besedami, če ste izvedli ritual, a vsako minuto gledate bančni račun in ste na preži, s tem izkazujete prepričanje, da ne verjamete, da se bo zgodilo, zato nenehno preverjate, ali deluje. To pa je nekaj, kar v trenutku izniči vsa prizadevanja. Rezultate dosegajo samo tisti, ki znajo odmisliti in se osredotočiti na vsakdanje življenje, kot se ne bi nič zgodilo.

Osnovni pogoj za vsako manifestacijo je, da verjamete, da se lahko zgodi. FOTO: Iona Studio/Getty Images

Za doseganje rezultata hkrati ni dovolj le želja, cilju morate biti strastno predani z vsakim vlaknom svojega telesa, podnevi in ponoči, vedno. Večje je poželenje, strast do rezultata, lažje se bo uresničil. Ob tem si podrobno predstavljajte, kako se boste počutili, ko boste dosegli cilj.

Seveda je pomembno, da ostanete z eno nogo na tleh in si ne zastavljajte previsokih ciljev. Veste, kaj običajno počnejo milijonarji? Ves dan se igrajo s svojim denarjem. So zato srečnejši ali nikoli ne zbolijo ali jim gre vse po maslu in jim ni nikdar hudo? Seveda ne. Osredotočite se na stvari, ki jih radi počnete, ljudi, s katerimi bi bili radi več skupaj, projekte, ki bi jih lahko izpeljali, če bi imeli več denarja. In si ga želite dovolj, da lahko živite takšno življenje.

In ne pozabite, da je osnovni pogoj za vsako manifestacijo, da verjamete, da se lahko zgodi. Vaša vera in zaupanje, da ste obilja lahko in ga boste deležni, sta ključna, da mu odprete pot do sebe. Ko ste z upoštevanjem teh pravil dosegli primerno miselno stanje za privabljanje bogastva, lahko zaprosite za pomoč enega od duhovnih pomočnikov. S preprosto prošnjo oziroma ritualom ga nagovorite, povejte, kaj želite, in se mu zahvalite za pomoč. Primer: »Dragi Ganeš, prosim te, da odstraniš vse ovire na poti do tega, da mi prijateljica vrne denar. Iz vsega srca hvala!«

Prošnjo ponavljajte vsak večer 22 dni, nato bodite pozorni na spremembe. Po potrebi lahko za pomoč prosite tudi čez dan ali ko jo potrebujete. Toda ne pozabite upoštevati zgornjih načel, sicer ne bo rezultatov.