Kontroverzni igralec spet v pridržanju

Pariški policisti so včeraj aretirali kontroverznega igralca Gérarda Depardieuja, in sicer zaradi očitkov dveh žensk, ki naj bi ju 75-letnik spolno nadlegoval, eno leta 2014, drugo sedem let pozneje. Ena od žensk, o njej je za zdaj znano le to, da je stara 53 let in ji je ime Amelie, je dejala, da se je je igralec »dotikal po intimnih predelih, okrog nje ovil noge ter se z njo pogovarjal na neprimeren in opolzek način«, na srečo pa se je takrat v bližini pojavila tretja oseba in ji jo uspelo potegniti na varno.

Sam vse očitke že ves čas zanika. FOTO: Stefanie Loos/Reuters

»Gospoda Depardieuja so policisti pripeljali na policijsko postajo na zaslišanje glede dveh domnevnih spolnih napadov na dve različni ženski in je trenutno v pridržanju,« je povedal eden od preiskovalcev, odvetnik omenjene 53-letnice pa je dejal, da vsi dokazi kažejo na to, da je igralec zagrešil kazniva dejanja spolnega nadlegovanja, spolnega napada in zlorabe. Zagovornik 75-letnika medtem vztraja, da so tokratni očitki žensk »popolnoma neosnovani in lažni«.

3 državljanstva ima igralec.

Enako sicer Depardieu, ki ga oblasti že nekaj časa preiskujejo zaradi podobnih kaznivih dejanj, pa tudi posilstva, trdi tudi glede ostalih očitkov. Kljub temu je igralec, ki ima poleg francoskega še rusko državljanstvo in državljanstvo Združenih arabskih emiratov, leta 1978 v enem od intervjujev priznal, da je pri komaj devetih letih sodeloval pri svojem prvem posilstvu, ki jih je bilo od takrat še nekaj. »Preveč, da bi jih štel,« je takrat na vprašanje, koliko, odgovoril Depardieu, ki pa je bil prepričan, da s tem ni nič narobe: »Dekleta si tega želijo. Kar se mene tiče, posilstvo kot kaznivo dejanje ne obstaja.«

Takrat njegove izpovedi niso jemali pretirano resno, ko je intervju ponovno vzniknil 14 let pozneje, pa je sprožil val ogorčenja tako med ženskami kot moškimi in na koncu se je bil prisiljen opravičiti, četudi so tisti, ki ga poznajo, menili, da je bilo opravičilo samo sebi namen, ker da Gérard »nikoli ni menil, da je s tem kar koli narobe in to se ne bo spremenilo«, da ne verjame, da je njegovo početje kakor koli napačno, je pred leti, ko se je nadenj zgrnilo največ očitkov, dejal tudi sam: »Nisem ne posiljevalec niti ne prežim na nemočne ženske, vse to je medijski linč.«

Obstajajo sicer posnetki varnostnih kamer iz leta 2018, na katerih Depardieu občuje s takrat komaj 28-letno Charlotte Arnauld, ko so zanje izvedeli javnost in organi pregona, pa je dejal, da je bil seks sporazumen.