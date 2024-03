Peter Prevc mu je pokazal pot na vrh

Kakor je sam razkril, se je Anže Lanišek med nedavno norveško turnejo v smučarskih skokih in poletih, na kateri se je po poldrugem mesecu dni prisilnega počitka zaradi poškodbe kolena uspešno vrnil v karavano, boril s samim seboj. Novi izzivi pa ga od danes do nedelje čakajo tudi na sklepnem dejanju sezone za svetovni pokal v Planici.

»Glede na nastope, ki so bili katastrofalni, so bili rezultati, ki sem jih dosegal na Norveškem, vrhunski. Tehnična izvedba skokov namreč zares ni bila idealna. A je treba vzeti v obzir, da sem se vrnil po poškodbi in več kot enomesečnem premoru, čeprav nočem iskati izgovorov. Vseeno moram priznati, da me je vse skupaj bolj presenetilo, kot sem si mislil, kajti na treningih v Planici sem imel povsem drugačne občutke kot potem na tekmah. In to kljub temu, da mi, recimo, skakalnica v Oslu zelo ustreza,« se je domžalski as ozrl na preizkušnji na znamenitem Holmenkollnu, na katerem je pristal na 11. in 17. mestu.

Kot pravi, je imel zelo veliko željo, z rezultati pa se ni obremenjeval. »Nekako nisem našel svoje lahkotnosti in sproščenosti. To je bila borba s samim seboj. No, saj se je treba vedno in povsod boriti. Očitno je ostala v meni določena osnova, s pomočjo katere sem še vedno sposoben doseči spodobne dosežke. Kljub vsemu sem vesel, da sem se lahko po takšni poškodbi, ki bi lahko bila še hujša, vrnil že v tej sezoni. Na koncu je tudi rezultat zelo dober – končno 11. mesto na norveški turneji po mesecu in pol premora ter ne najboljših skokih je vrhunsko. Treba je znati izluščiti pozitivne stvari,« je poudaril Lanišek.

Na novinarski konferenci pred finalom sezone na letalnici bratov Gorišek so ob glavnem trenerju Robertu Hrgoti (levo) svoja pričakovanja razkrili skakalci Domen Prevc, Timi Zajc, Anže Lanišek, Žiga Jelar, Žak Mogel, Maksim Bartolj in Matija Vidic (z leve proti desni). Manjkala sta obolela Lovro Kos in Peter Prevc. FOTO: Dejan Javornik

Kar zadeva Planico, bi si želel – kot se je slikovito izrazil – sprostiti ročno, ki ga je zavirala na Norveškem. »Rad bi užival v poletih in se prikazal v najlepši luči, kar sem si sicer želel že za turnejo Raw Air. Toda vse stvari se zgodijo z določenim razlogom; kakor se je pri meni tudi poškodba, ki je očitno od mene 'zahtevala' počitek. In verjetno je bilo bolje, da sem se vrnil v takšnem slogu, kot da bi že takoj začel spet nizati stopničke, čeprav se jih seveda ne bi branil,« je razmišljal 27-letni član SSK Mengeš.

Prepustil se bo toku dogodkov

Potem ko je lani daleč naokrog odmevala njegova lepa gesta, ko se je na slovesni razglasitvi z veliko podobo Dawida Kubackega spomnil zaradi bolne žene odsotnega poljskega tekmeca, je zaradi zaključka blesteče kariere obolelega Petra Prevca pričakovati novo čustveno Planico.

Preizkus uspel, drevi globus za Niko Z enourno zamudo zaradi določenih popravkov na novi ledeni smučini je letalnica bratov Gorišek včeraj uspešno prestala preizkus. Kot prvi se je po zaletišču že petič spustil Rok Tarman, ki je poletel 212 metrov daleč, z največjo daljavo pa je za uvod navdušil izvrstni letalec Ernest Prišlič (221 m). Poleg moških kvalifikacij (10.00) bo danes v Planici na sporedu tudi zadnja ženska preizkušnja sezone za svetovni pokal (17.00). Ob Niki Prevc, ki bo po tekmi prejela veliki kristalni globus, bodo na srednji Bloudkovi skakalnici slovenske barve zastopale še Nika Križnar (skupno 6.), Ema Klinec (13.), Katra Komar (26.), Taja Bodlaj (34.) in Tina Erzar (36.).

»Mislim, da sem pripravljen na Petrovo slovo, toda verjetno me bo to v nedeljo vseeno presenetilo. Prepustil se bom toku dogodkov, Petru pa za konec želim – zmago. Lepo bi bilo, če bi se poslovil z njo. Vidi se, da uživa v poletih, še dobro, da pri zadnjem poskusu v Vikersundu ni najbolje zadel odskočne mize, saj je vprašanje, kam bi ga drugače odneslo. To je bil res nor polet. Zelo sem vesel zanj, da se mu je tako odprlo. Pokazal je, da ima res veliko v nogah,« je ugotavljal Lanišek in ponovil, da je bil najstarejši od bratov Prevc odličen vodja.

»Peter nam je pokazal pot na vrh. Po njegovi zaslugi sem na lastne oči sem od blizu videl, kako je vse skupaj potekalo, kako je zmagoval, kako je osvojil veliki globus ...« se je spomnil v prejšnjih treh sezonah najboljši slovenski skakalec v svetovnem pokalu.

Na vprašanje, komu bo po njegovem Peter izročil kapetanski trak, je odvrnil, da se s tem ne obremenjuje. »Če ga bom dobil, ga bom, če ne, pa ne. Na koncu bo Peter tisti, ki bo odločil, kdo ga bo dobil. Verjetno pa nihče od nas nima toliko zmogljivosti, kot jo ima Peter, če pa bomo stopili skupaj, pa jo imamo dovolj. Zato se bomo morali tudi fantje usesti in se pogovoriti med seboj,« je pred današnjim uradnim treningom in kvalifikacijami še dejal Lanišek.