Oboževalci se poslavljajo od Petra Prevca

Le še nekaj dni nas loči od dneva, ko se bo na planiški velikanki od dolge in bogate kariere poslovil smučarski skakalec Peter Prevc. Bogato športno kariero bo sklenil na najlepši možni način, pod Poncami, kjer bo mrgolelo njegovih navijačev.

Prevc je v svoji bogati športni karieri nanizal veliko uspehov. Med drugim je osvojil 12 medalj na velikih tekmovanjih in bil prvi človek, ki je skočil 250 metrov. S svojimi skoki je razveseljeval staro in mlado, zdaj pa mu ob športni upokojitvi veselje na obraz lahko pričarate tudi vi, njegovi zvesti navijači.

Telekom Slovenije je ob tej priložnosti namreč vzpostavil poseben mobilni telefonski odzivnik, ki posname in zabeleži vsak vaš opis, vsako željo, vsak spomin, namenjen Petru Prevcu. »Pokličite mobilno številko 031 41 41 41 in Petru Prevcu povejte, kar mu gre. Morda bodo posneli in javno predvajali prav vaše voščilo. Leta nas je razveseljeval in navduševal s svojimi skoki, predanostjo k odličnosti ter neomajnim karakterjem. Zdaj je čas, da mu skupaj vrnemo uslugo. Saj veste, skupaj gremo vedno na boljše,« so ob tem zapisali v sporočilu za javnost.