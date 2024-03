Petrovo slovo in Nikino kronanje v Planici

Če je narava Slovencem vzela Vitranc in Zlato lisico, pa se Planica ne da. Planica je večna. Bila in bo ostala. Letošnja je nekaj posebnega, in sicer zaradi vsaj treh dogodkov: mineva 90 let od prvih mednarodnih tekmovanj v smučarskih skokih, v nedeljo je na vrsti slovo najboljšega slovenskega skakalca doslej, 31-letnega Petra Prevca, v četrtek pa je njegova 12 let mlajša sestra Nika slavila skupno zmago v sezoni.

Eksplozija uspehov

Planica je ta četrtek drugič po letu 2014 gostila tudi finale sezone v smučarskih skokih za ženske. Nika Prevc, še ena iz flote Air Prevc Dolenja vas, je bila okronana za zmagovalko svetovnega pokala. Pred dnevi je praznovala 19. rojstni dan. Trenira v kranjskem Triglavu, nad njeno kariero pa bdi trener Zoran Zupančič. V tej sezoni je Nika eksplodirala: sedmim zmagam je dodala štiri druga mesta in eno tretje. Velikemu kristalnemu globusu je dodala še zmago na novoletni turneji. Nekaj takega je leta 2021 uspelo Niki Križnar.

Nika Prevc je nova kraljica svetovnega pokala. FOTO: SloSki

Medtem ko bo zvezda Nike Prevc sijala še lep čas, pa se je njen najstarejši brat odločil za slovo. Peter Prevc je pred mesecem in pol sporočil, da končuje kariero. Priznal je, da je odločitev zorela dlje. Prevc, človek, moralna vertikala par exellence ter izjemen športnik, je na največjih tekmovanjih osvojil sedem kolajn (štiri na olimpijskih igrah, tri na svetovnem prvenstvu), od tega eno zlato. Leta 2016 je postal svetovni prvak v poletih, dvakrat je bil najboljši letalec s slovensko reprezentanco. Na olimpijskih igrah v Pekingu 2022 je bil skupaj z Uršo Bogataj, Niko Križnar in Timijem Zajcem najboljši na mešani ekipni tekmi.

Vrhunec njegove kariere je sezona svetovnega pokala 2015/16, v kateri je postavil številne mejnike. V njej je zbral 15 od svojih skupno 23 zmag v svetovnem pokalu, 22-krat je stal na stopničkah ter osvojil kar 2303 točke. Vse to so še vedno rekordne znamke v eni sezoni svetovnega pokala. Skupaj je na posamičnih tekmah svetovnega pokala do Planice nastopil 343-krat in 62-krat stopil na oder za zmagovalce. Še dvakrat je v seštevku za veliki kristalni globus zasedel drugo mesto. Dosegel je 23 zmag, kar ga na večni lestvici uvršča na 12. mesto. Vključno z ekipnimi tekmami ima 35 zmag in 87 uvrstitev na stopničke. Na mednarodni sceni je debitiral 9. 9. 2006 na tekmi v Einsiedelnu, v svetovnem pokalu pa 5.12. 2009 v Lillehammerju.

Snega je dovolj

Zaradi precej muhaste zime so se organizatorji pripravili na vse. »Že pred dnevi smo povedali, da je snega na obeh skakalnicah dovolj, preventivno smo ga v ponedeljek in torek dodatno na obe skakalnici prepeljali še 30 tovornjakov oziroma 500 kubičnih metrov. Tako da bo snežna podlaga zdržala do nedelje ne glede na vreme,« je pred velikim dogodkom dejal generalni sekretar OK Planica Tomaž Šušteršič.

Tudi vstopnice so še na voljo, so sredi tedna potrdili prireditelji, prizorišče je pripravljeno za sprejem do 35.000 gledalcev na dan. Posebno kvoto vstopnic so zadržali zunaj prodaje, da bi si jih lahko zagotovili tujci, ki pridejo v Planico brez njih in jih bodo lahko kupili na prizorišču.

Sicer pa se je praznik na Gorenjskem začel z uradnim preizkusom letalnice bratov Gorišek. Prvi se je po letalnici spustil Rok Tarman, član domačega Skakalnega kluba Rateče Planica. Tarman, ki se je na vrh odpravil v novem dresu izpod prstov nekdanjega letalca Roberta Kranjca, ima že precej izkušenj s planiške kraljice, saj se je letos že petič kot prvi spustil po letalnici bratov Gorišek. V četrtek so sledile kvalifikacije ter zadnja ženska tekma sezone, v petek prva posamična tekma, v soboto ekipna, v nedeljo pa še posamična najboljših 30 v svetovnem pokalu.

Cviček in salama

Planica je nacionalni praznik, ki sta ga med letoma 1997 in 2016 zaznamovala tudi domača salama in dolenjski posebnež cviček. »Glavne zasluge za to gredo Milošu Kovačiču, nekdanjemu predsedniku uprave Krke, ter Janezu Gorišku, očetu planiške letalnice. Janez je bil po rodu iz Šentjerneja. Ob tem pa bi spomnil na še eno ime: to je bil gostinec Rudi Kopina, ki je vodil hotel Vitranc. Kopina je sprva s prigrizki oskrboval policiste. Potem pa sva z njim leta 1997 prišla do Janeza Goriška, da bi v Planici svoje mesto dobila domača (sevniška) salama in cviček. Gorišek je vodil dom Planica, bil je vodja tekmovanja in glavna faca v Planici. Ker je bil Dolenj'c, je bil naklonjen naši ideji,« se spominja vinar Zdravko Mastnak, ki je kot aktivni član Društva salamarjev Sevnica (danes je tudi predsednik društva) znal povezati prave ljudi.

Zdravko Mastnak se z upravičenim ponosom spominja dni in let v Planici. FOTO: Dejan Javornik

Tako sta cviček in domača salama v Planici dobila največji slovenski oder, za nameček pa sta bila del največjega vipa v Planici. »Po besedah Miloša Kovačiča je bila beseda cviček božji pojem,« pristavi Mastnak. Ob tem velja izpostaviti še eno ime: znani salamar Karl Rožman je v Planici v času cvičkarsko-salamarske harmonije zagotovo narezal največ salam.