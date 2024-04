Počastili bodo spomin na spolne delavke. Nemška ulica še danes daje kruh prostitutkam

Nacisti so v svoji vladavini preganjali tudi prostitucijo, toda, vsaj v Hamburgu, neuspešno. Razvpito ulico Herbertstrasse v okrožju St. Pauli so zaman poskusili zapreti, a nazadnje so se vdali in sporni predel zgolj ogradili.

Nacistični pregon je bil do mnogih neprizanesljiv in okruten, tako so številne spolne delavke deportirali v koncentracijska taborišča, nekatere so sterilizirali, druge so potisnili v samomor, piše zgodovina, hamburške oblasti pa se bodo končno poklonile njihovemu spominu: s spotikavci, betonskimi kockami z napisom na medeninastih ploščicah, ki stojijo že pred številnimi hišami žrtev holokavstva v nekaterih evropskih državah, zdaj pa bodo nosile tudi imena prostitutk, ki jih je doletela okrutna usoda v nacistični Nemčiji.

Ploščice, ki bodo pričakale obiskovalce ob vstopu v nekatere od javnih hiš, bodo opremljene s QR-kodo, ki bo ponudila več razpoložljivih podatkov o žrtvi; med njimi je Sophie Gotthardt, ki so jo prijeli zaradi izprijenosti, potem ko je zavrnila preglede za spolno prenosljive bolezni. Prepeljali so jo v Auschwitz, kjer je kot po čudežu preživela, po vojni in vrnitvi domov pa je razočarana izvedela, da je njen ljubimec, ki ga je spoznala ravno v ulici Herbertstrasse, pokojen.

Sophie Gotthardt so prijeli zaradi izprijenosti in jo prepeljali v Auschwitz.

Komaj 60 metrov dolga ulica razvrata je bila pred stoletjem pribežališče za domačine, trgovske potnike in mornarje, nacisti pa so jo ob svojem vzponu označili za sramoto takratne družbe in jo hoteli zapreti. Prijeli so več kot 3000 spolnih delavk, ki so jih doletele različne usode, a najstarejše obrti nikakor niso mogli zatreti, zato so ulico 1933. preprosto ogradili in skrili pred svetom, ki so ga gradili.

Visoke prepreke, ki onemogočajo pogled v dogajanje, stojijo še danes, v 70. letih minulega stoletja pa so jih mestne oblasti opremile še z napisi, da je vstop prepovedan mladoletnim in ženskam. Ulica, ki še danes daje kruh okoli 250 spolnim delavkam, ob posebnih priložnostih odpre vrata vsem radovednežem. Nemčija ima sicer enega najbolj liberalnih zakonov o prostituciji, državi mnogi celo pravijo bordel Evrope.