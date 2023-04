Perez začel s tretjega startnega mesta, na koncu zmagal

Mehičan Sergio Perez (Red Bull) je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva formule 1 v Bakuju. Na preizkušnji za VN Azerbajdžana je bil drugi njegov moštveni sotekmovalec in svetovni prvak, Nizozemec Max Verstappen, tretji pa Monačan Charles Leclerc (Ferrrari).

Tako je slavil po dirki.

Perez je dobil že sobotno sprintersko dirko na istem prizorišču, ki je bila prva od šestih letošnjih kratkih dirk v koledarju.

Danes pa je začel s tretjega startnega izhodišča, a sta se tako Mehičan kot Nizozemec kmalu prebila mimo Leclerca, ki je dobil petkove kvalifikacije.

Za Pereza je nedeljska zmaga na klasični dirki šesta v karieri, druga v sezoni in tudi že druga v Bakuju.

Tudi po ulični dirki v azerbajdžanski prestolnici tako Red Bull ostaja nepremagan v sezoni, po dve zmagi imata zdaj Verstappen in Perez. Po drugi strani pa je Leclerc, ki je sezono začel slabo z dvema odstopoma, tokrat prvič prišel do stopničk.

Posredovanje varnostnega avtomobila

Dirko, na kateri je bil Ferrari konkurenčen le nekaj uvodnih krogov, je odločilo posredovanje varnostnega avtomobila in smola Verstappna pri tem. V 11. krogu je namreč po nesreči Nycka de Vriesa posredoval varnostni avto, kar je ustrezalo Perezu in Leclercu. Ne pa tudi Verstappnu, ki je tik pred tem že zavil v bokse. Ko so vsi dirkači opravili vse postanke, je bil svetovni prvak tretji, a je nato spet prehitel Leclerca.

»Za nas se je razpletlo zelo dobro. Dosegli smo maksimum, oba sva se sicer nekajkrat dotaknila zidu, toda uspelo nama je ohraniti vse pod nadzorom,« je po dirki dejal zmagovalec.

Verstppen ni bil povsem zadovoljen, a se tudi ni preveč obremenjeval zaradi okoliščin, ki so mu odvzele možnost zmage. »Je, kar je. Vsi vemo, da je sezona še zelo dolga. Spet smo se nekaj naučili, na koncu dneva pa je bilo vse skupaj zelo dobra predstava ekipe,« je dejal Nizozemec.

Le sekunda

Za Leclerca je bil v drugi polovici dirke boj za zmago izgubljen, saj sta bila, kot je dejal po koncu, tekmeca v Red Bullih v povsem drugi ligi. Več dela je imel s tem, da je zadržal tekmece za seboj, najbolj nevaren je bil veteran Fernando Alonso v Aston Martinu, na koncu je dirkača ločila le sekunda.

V boju za peto mesto pa je bil drugi Ferrarijev dirkač Carlos Sainz prav tako za sekundo boljši od Mercedesovega Lewisa Hamiltona. Moštveni sotekmovalec slednjega George Russell je bil osmi, je pa ob koncu s svežim kompletom pnevmatik še dosegel najboljši čas.

Ob koncu dirke je prišlo tudi do nevarnega dogajanja na stezi, zaradi katerega je preiskavo napovedala krovna zveza Fia. Ko je namreč v zadnjem krogu Esteban Ocon zavil v bokse na zadnji postanek, so se nekateri fotografi že napotili ob stezo, da bi ujeli konec dirke. Pri tem so se komajda izognili drvečemu dirkalniku. Ocon pa je moral močno zmanjšati hitrost.

»Kar nevarno je bilo. Jaz sem bil še povsem v dirkaškem načinu razmišljanja, pojma nisem imel, da bo kdo stal na tem mestu,« je za televizijo Sky dogajanje opisal Ocon.

V seštevku sezone je po četrti dirki prvo mesto ohranil Verstappen, Perez pa je precej zmanjšal zaostanek, zdaj ima Nizozemec le še šest točk naskoka (93-87). Tretji je Alonso s 60, današnji tretji Leclerc pa je v SP šesti z 28 točkami.

Naslednja postaja formule 1 bo že naslednji teden v Miamiju.