Bronasti Pavlovčič: Po nastopu sem vedel, da sem opravil zelo lep skok

Nemški smučarski skakalecje zmagovalec druge planiške tekme svetovnega pokala, na kateri je po težavah z vetrom obveljala le ena serija. Geiger je na letalnici bratov Gorišek, na kateri je decembra osvojil že naslov svetovnega prvaka, zbral 237,3 točke.Za veselje v slovenskem taboru je s tretjim mestom poskrbel(225,2). Geiger je zmago slavil pred zmagovalcem četrtkove tekme, Japoncem(227,7 točke) na drugem mestu, Pavlovčič pa je s tretjim mestom prišel do svojih tretjih stopničk v karieri.»Super. Zagotovo sem te uvrstitve na zmagovalni oder bolj vesel kot drugega in tretjega mesta v Klingenthalu, gre le za domačo tekmo, pa še na letalnici. Po nastopu sem vedel, da sem opravil zelo lep skok, nato sem moral počakati na nastope tekmecev. A se je izšlo,« je za TV Slovenija po poletu dejal Mojstrančan.Na prvi posamični je v četrtek zmagal Japonec Rjoju Kobajaši. Najboljši Slovenec je bilna petem mestu.Do točk je na drugi posamični tekmi prišlo osem Slovencev.je bil 11.,12.,19.,21.,22. in26.Kvalifikacije so zaradi premočnega vetra odpadle, na tekmi je tako nastopilo vseh 67 skakalcev. Izvedli so le eno serijo.V soboto sledi v Planici ekipna, v nedeljo pa še ena posamična tekma.