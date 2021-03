Groza v Planici: Tande je bil nezavesten, intubiran in mehansko predihavan

Letošnji spektakel v Planici se je začel z grozljivim padcem Norvežana. V poskusni seriji prve tekme je izgubil nadzor nad smičmi in padel na glavo na začetku preloma doskočišča in se nato valil po letalnici do dna. Vodja zdravstvene službe pri OK Planica dr.je dejal: »Daniel je bil v reševalno vozilo sprejet v nezavesti, moral je biti intubiran in mehansko predihavan. Po stabilizaciji je bil s helikopterjem prepeljan v UKC Ljubljana. Preliminarni testi so obetavni. Zdaj bomo počakali 24 ur, ko bomo teste ponovili. Več bomo vedeli jutri popoldne.«, vodja norveške reprezentance v smučarskih skokih, pa je povedal: »Zelo smo hvaležni za profesionalno prvo pomoč in zdravstveno nego po padcu. Padec je bil videti hud in po prvi diagnozi čutimo olajšanje, da Danielove poškodbe ne ogrožajo njegovega življenja. Imamo popolno zaupanje v UKC Ljubljana.«