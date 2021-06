Pariški grand slam Čehinji

Barbora Krejčikova z Ruisnjo Pavljučenkovo. FOTO: Sarah Meyssonnier Reuters

Pavljučenkova je imela težave v finalu. FOTO: Sarah Meyssonnier Reuters

Čehinjaje zmagovalka odprtega teniškega prvenstva Francije v Parizu. Krejčikova je v današnjem finalnem dvoboju po uri in 58 minutah premagala Rusinjos 6:1, 2:6 in 6:4 ter osvojila prvi turnir za grand slam.Petindvajsetletna Čehinja je dosegla svojo drugo turnirsko zmago, tik pred začetkom letošnjega Rolanda Garrosa je slavila v Strasbourgu. Uspešnejša je bila v igri dvojic, v ženski konkurenci je skupaj z rojakinjoleta 2018 osvojila OP Francije in Wimbledon, v mešani konkurenci pa je dvakrat z Američanomter enkrat s Hrvatomslavila na OP Avstralije med letoma 2019 in 2021.Krejčikova je v prvem krogu najbolj slovitega teniškega turnirja na peščeni podlagi izločila rojakinjo, v drugem Rusinjo, v tretjem Ukrajinko. V osmini finala in četrtfinalu je bila boljša od dveh Američank, najprej je premagala, nato, v polfinalu pa še GrkinjoKrejčikova je za zmago v francoski prestolnici prejela ček v višini 1,4 milijona evrov, osmoljenka finalnega obračuna pa 750.000 evrov.