Osimhen zakopal bojno sekiro

Precej zanimivih dvobojev prinaša drevišnji drugi krog Uefine lige prvakov v skupinah od A do D, na papirju pa je najmočnejši tisti med italijanskimi prvaki in vodilno zasedbo španske lige. Tako Napoli kot Real Madrid sta si konec tedna priigrala lepi popotnici za derbi na stadionu Diega Maradone, kjer se obeta nogometna poslastica.

Napoli je letos po letu 1990 prišel do novega scudetta in obnorel tifose pod Vezuvom. Kljub zgodovinskemu uspehu je klop zapustil trener Luciano Spalletti, ki mu je predsednik Aurelio De Laurentiis odobril enoletni premor. Spalletti ni dolgo polnil baterij, kmalu ga je najela italijanska nogometna zveza in mu zaupala mesto selektorja azzurrov. V Neaplju je njegove velike čevlje obul Francoz Rudi Garcia, ki pri savdskem Al Nasru ni našel skupnega jezika z muhastim Cristianom Ronaldom. Garcia je dobro zakorakal v novo službo, Napoli je skupaj z Juventusom tretji v serie A, nedaleč od Interja in Milana. Nazadnje je v gosteh s 4:0 odpravil Lecce.

Da ima Garcia nos za igralce, potrjuje podatek, da so vse tri zadetke v drugem polčasu dosegli rezervisti. Med njimi kralj strelcev prejšnje sezone Victor Osimhen. Prav v nigerijskem napadalcu pa tiči razlog, zakaj pri »Partenopeih« kljub dobrim rezultatom v zadnjem tednu ni bilo miru. Po remiju brez golov v Bologni 24. septembra si je služba za odnose z javnostmi Napolija privoščila nerazumljivo potezo in na klubski tiktok strani objavila video, na katerem je Osimhen zastreljal 11-metrovko, posnetek pa je bil pospremljen s posmehljivim tonskim ozadjem.

Pogoltnil ponos

Osimhen in njegov agent sta posnetek, ki je bil hitro izbrisan, povsem upravičeno razumela kot žalitev in napovedala tožbo zoper klub. Naključje ali ne, vse to se je zgodilo ob govoricah, da želi Osimhen zapustiti Napoli, med snubci naj bi bila Chelsea in Arsenal.

Čeprav je bila harmonija porušena, je Napoli najprej s 4:1 premagal Udinese in potem s 4:0 Lecce. Osimhen je bil obakrat med strelci, toda proti Udineseju ni želel izvajati kazenskega strela, v Lecceju pa je v igro vstopil šele v drugem polčasu. Je pa zvezdnik naposled pogoltnil ponos in v nedeljo izrazil brezpogojno vdanost Napoliju in navijačem. »Strast ljudi v Neaplju podžiga ogenj v meni in zato za Napoli vedno igram s srcem in dušo,« je med drugim zapisal 24-letni zvezdnik.

To je dobra novica pred tekmo z Realom, ki je v soboto s 3:0 odpravil Girono. Današnja tekma bi že lahko dala namig, kdo bo osvojil prvo mesto v skupini C, potem ko sta oba evropsko sezono odprla z zmagama proti Bragi oziroma Union Berlinom.